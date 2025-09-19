河智苑珠寶上身美到發光　47歲女神連背影都迷人

fb ig video search mobile ETtoday

▲河智苑參加DAMIANI於首爾舉辦的珠寶展。（圖／翻攝hajiwon1023 IG）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌DAMIANI近日選在南韓首爾專門收藏與展示朝鮮後期傳統木家具的家具博物館，舉辦Ode all’Italia頌讚義大利高級珠寶展，久未公開露面的南韓女星河智苑，身穿黑色平口洋裝搭配彩色寶石項鍊亮相，47歲的她依然是女神級人物，無論顏值或體態都保持最佳狀態，美得發光。

▲47歲的河智苑狀態絕佳。（圖／翻攝hajiwon1023 IG）

當天河智苑所戴的珠寶出自DAMIANI Ode all’Italia頌讚義大利系列，此高級珠寶系列靈感取自義大利自然與建築的瑰麗意象，綿延起伏的翠綠山巒、歷史古城的磅礡壯麗，以及地中海湛藍的海域都啟發品牌創作，催生出Lights of the Sea海之光暈、Landscapes of the Soul心靈風景與Dwellings of Time時光之居主題珠寶 。

▲河智苑在南韓家具博物館留影，背影相當迷人。（圖／翻攝hajiwon1023 IG）

河智苑有華麗珠寶加身，開心的以博物館內的古董家具為景拍美照，保養得宜的她連背面照都迷人，難怪保養品牌POUCH24也與她合作，因為她的水光肌與緊實線條說服力十足，讓粉絲大讚「根本是少女吧」！

▲河智苑宣傳保養品牌POUCH24，美好狀態深具說服力。（圖／翻攝hajiwon1023 IG）

河智苑, DAMIANI

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

