Jo Malone祭出「美食調香氛」　溫暖杏桃、大麥餅乾通通在裡面

記者曾怡嘉／綜合報導

時節邁入秋季，年底節慶派對也開始倒數計時，Jo Malone推出全新限定派對系列，以美食調香氛為靈感，將節日餐桌上的經典氣味化為濃郁香氣。從溫暖的杏桃香料飲品、可口大麥餅乾，到經典回歸的薑餅、苦橙調酒與Gin Tonic，每一款香氛都如同與味蕾的親密對話。

▲秋冬限量派對系列。

派對系列將經典方正瓶身注入節慶意象，圓潤瓶蓋搭配大膽且精緻的色彩點綴，宛如派對桌上迷人甜點與晶瑩剔透的雞尾酒，繽紛的綠、藍、紅色澤在光影間流轉，與純淨通透的玻璃瓶身相映成趣。

▲Jo Malone 秋冬限定派對系列 檀香木與蜜漬杏桃香水 30ml，3,050元 / 50ml，4,350元/ 100ml，6,100元。

其中全新檀香木與蜜漬杏桃香水，以輕盈果香揭開序幕，檀香木則為香氣注入沉穩質感，最後以溫潤香草收尾，綻放細緻柔和的尾韻，很有派對節慶氛圍。

▲Jo Malone 秋冬限定派對系列 薑餅限量版香水 30ml/100ml。

▲Mosto鮮摘葡萄香氛蠟燭，200g，3,300元、Nocciola黃金榛果香氛蠟燭，200g，3,300元、Tartufo Bianco 松露絲絨香氛蠟燭，200g，3,300元。

Acqua di Parma也推出秋季專屬的限量版香氛蠟燭，捕捉義大利秋日色彩與美食氣息的三款珍稀香氛，三款燭杯及標籤色調以秋日的鮮活色彩為靈感，將金黃田野的暖陽、葡萄園山坡的火紅、林間樹葉的琥珀與赭石化作嗅覺藝術。

鮮摘葡萄香氛蠟燭靈感源自秋日葡萄園的漫步時光，象徵著剛壓榨的鮮葡萄汁；黃金榛果香氛蠟燭，融合苦可可粉的絲絨質地，彷彿品嚐一份專屬秋天的珍饈；松露絲絨香氛蠟燭則是向珍稀白松露及其自然棲地致敬，香氣以松木、加勃勒樹脂與蘭德森林木展開，瞬間引領感官步入深秋林間。