海瑞溫斯頓全鑽月相錶閃爆　兩種尺寸滿足男女藏家

▲海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Date Moon Phase 36毫米頂級珠寶自動腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

頂級珠寶與製錶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）結合精湛珠寶與製錶工藝，創作6款鑲嵌美鑽或彩色寶石的Ocean Date Moon Phase自動腕錶，新作涵蓋錶徑36毫米與42毫米兩種尺寸，男女皆宜，面盤採品牌經典不對稱布局，融入月相與日期顯示功能，將天文現象化作腕間景致。最華麗之作是鑲嵌25克拉鑽石的全鑽錶，面盤以隱密式鑲嵌長形切割鑽石，月相盤點綴113顆明亮式切工鑽石，鍊帶亦鑲有56顆長形切工鑽石，防水達50米，白金與玫瑰金版本各限量10只。





▲海瑞溫斯頓鑲嵌祖母綠的海洋Ocean系列Date Moon Phase 36毫米自動腕錶。

海瑞溫斯頓同步為錶徑36毫米的Ocean Date Moon Phase自動腕錶，推出藍色與綠色珍珠母貝面盤款式，靈感源自海面隨月相起伏的潮汐變化，藍色款面盤鑲嵌72顆明亮式切工鑽石，並於錶圈與錶耳鑲嵌80顆長形切割藍寶石，另一款則是綠色珍珠母貝搭配祖母綠，風格大氣；更大尺寸的錶徑42毫米錶款則有白色珍珠母貝與黑瑪瑙面盤兩款，均在面盤和錶圈鑲嵌白鑽。6款華麗新錶均搭載具68小時動力儲存的自動上鍊機芯，讓佩戴者能細細欣賞月相每日的變化。





▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓鑲嵌藍寶石的海洋Ocean系列Date Moon Phase 36毫米自動腕錶。





▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Date Moon Phase Baguette 42毫米自動鑽錶白色款。

而以Poetic Complications詩意複雜功能系列著稱的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將天文奧秘濃縮於面盤上，創作Lady Arpels Planétarium腕錶，於砂金石面盤上呈現18K玫瑰金太陽及鍍銠18K白金流星、粉紅色珍珠貝母水星、綠色琺瑯金星、綠松石地球、鑽石月亮，配備由品牌構思並由Christiaan Van der Klaauw支援的天象儀模組，帶領佩戴者踏上探索宇宙的旅程。





▲梵克雅寶Lady Arpels Planétarium鑽錶。（圖／梵克雅寶提供）