fb ig video search mobile ETtoday

海瑞溫斯頓全鑽月相錶閃爆　兩種尺寸滿足男女藏家

>

▲▼ Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Date Moon Phase 36毫米頂級珠寶自動腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

頂級珠寶與製錶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）結合精湛珠寶與製錶工藝，創作6款鑲嵌美鑽或彩色寶石的Ocean Date Moon Phase自動腕錶，新作涵蓋錶徑36毫米與42毫米兩種尺寸，男女皆宜，面盤採品牌經典不對稱布局，融入月相與日期顯示功能，將天文現象化作腕間景致。最華麗之作是鑲嵌25克拉鑽石的全鑽錶，面盤以隱密式鑲嵌長形切割鑽石，月相盤點綴113顆明亮式切工鑽石，鍊帶亦鑲有56顆長形切工鑽石，防水達50米，白金與玫瑰金版本各限量10只。

▲▼ Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓鑲嵌祖母綠的海洋Ocean系列Date Moon Phase 36毫米自動腕錶。

海瑞溫斯頓同步為錶徑36毫米的Ocean Date Moon Phase自動腕錶，推出藍色與綠色珍珠母貝面盤款式，靈感源自海面隨月相起伏的潮汐變化，藍色款面盤鑲嵌72顆明亮式切工鑽石，並於錶圈與錶耳鑲嵌80顆長形切割藍寶石，另一款則是綠色珍珠母貝搭配祖母綠，風格大氣；更大尺寸的錶徑42毫米錶款則有白色珍珠母貝與黑瑪瑙面盤兩款，均在面盤和錶圈鑲嵌白鑽。6款華麗新錶均搭載具68小時動力儲存的自動上鍊機芯，讓佩戴者能細細欣賞月相每日的變化。

▲▼ Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓鑲嵌藍寶石的海洋Ocean系列Date Moon Phase 36毫米自動腕錶。

▲▼ Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Date Moon Phase Baguette 42毫米自動鑽錶白色款。

而以Poetic Complications詩意複雜功能系列著稱的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將天文奧秘濃縮於面盤上，創作Lady Arpels Planétarium腕錶，於砂金石面盤上呈現18K玫瑰金太陽及鍍銠18K白金流星、粉紅色珍珠貝母水星、綠色琺瑯金星、綠松石地球、鑽石月亮，配備由品牌構思並由Christiaan Van der Klaauw支援的天象儀模組，帶領佩戴者踏上探索宇宙的旅程。

▲▼ Harry Winston,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Planétarium鑽錶。（圖／梵克雅寶提供）

►河智苑珠寶上身美到發光　47歲女神連背影都迷人

►亮珠寶／梵克雅寶花卉珠寶如風輕拂　吊墜變胸針還可當髮飾

關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

G-SHOCK 五度聯名NBA球星八村壘　姓名結合武士刀Logo好搶眼

G-SHOCK 五度聯名NBA球星八村壘　姓名結合武士刀Logo好搶眼

湯唯難得性感狂野　De Beers頂級鑽鍊閃爆

湯唯難得性感狂野　De Beers頂級鑽鍊閃爆

孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當

孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當

孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當 凱特王妃與美第一夫人服裝撞同牌　梅蘭妮亞LV皮衣露貴婦風格 「大馬最美千金」秀愛馬仕珍罕娃娃包　手腕閃耀195萬鑽錶 孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美 冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3 社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議 「沒想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場現實調整領悟力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面