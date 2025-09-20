香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

▲甘比昨晚參加愛馬仕香港男裝大秀，拎愛馬仕Smile Bolide 1923手袋亮相。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）昨（19日）晚於香港舉辦秋冬男裝大秀，除了男星馮德倫驚喜現身走秀成為話題，現場VIP雲集也很有看頭。曾是香港女首富、富商劉鑾雄（大劉）之妻甘比（陳凱韻）是超級VIP坐頭排看秀，當晚她所拎的是品牌2020年發表的Smile Bolide 1923手袋，包款身價破百萬元。

愛馬仕包是甘比出門的基本配備，曾在IG曬過整面「愛馬仕橘盒牆」，品牌知道她熱愛企鵝，已為她多次訂製獨一無二的各式企鵝包。不過實力最堅強的仍是她的老公劉鑾雄（大劉），歷來女友陪他出席活動各個都是珍稀愛馬仕包上手，2016年與甘比結婚後寵妻寵女更是不手軟，讓她們開心訂母女包。2023年大劉更大方割愛，委託拍賣公司蘇富比（Sotheby’s）網上拍賣他的77件愛馬仕珍藏，規模是亞洲史上最大單一藏家手袋拍賣，總值逾6000萬元，拍賣所得收益捐出作慈善用途。





▲甘比是愛馬仕超級VIP，品牌為喜愛企鵝的她訂製獨一無二的企鵝包。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

昨晚甘比出席愛馬仕男裝大秀，身穿自創鉤織品牌衣，搭配愛馬仕為駕駛者和長途旅客而設計的Bolide包，她所拎的款式為俏皮的限量版，包身上裝飾一枚金色「埃及豔后之眼」，並飾有「Mors de Bride」金屬鍊，再配上成套的鑰匙和鎖頭，鑰匙繫在金屬鍊末端，為整體設計增添個性美。





▲甘比曾偶然曬出衣帽間「愛馬仕牆」的一角。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）