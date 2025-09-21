fb ig video search mobile ETtoday

MIDO電視機造型錶加入動感元素　黃色計時針吸睛

▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort TV Chronograph計時碼錶，77,100元。（圖／MIDO提供）

記者陳雅韻／台北報導

MIDO（美度表）經典電視機造型的 Multifort TV Chronograph 計時碼錶再添新色，飾以橫向髮絲紋理灰黑漸層面盤搭配亮黃色計時指針，在內斂沉穩與視覺張力之間取得巧妙平衡，立體時標與時分指針皆覆以Super-LumiNova® 夜光塗層，提升低光環境下的可讀性，方中帶圓的錶殼做工也相當細膩，以緞面拉絲與拋光交錯處理展現迷人光澤。

▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort TV Chronograph計時碼錶隨錶附贈黑色織物橡膠錶帶。

Multifort TV Chronograph 計時碼錶的內在也講究，MIDO搭載具60小時動力儲存的 Caliber 60 自動上鍊計時機芯，從透明底蓋可欣賞藍鋼螺絲、圓形打磨裝飾的橋板與鏤空自動盤，滿足機械錶迷賞玩需求，隨錶附贈黑色織物橡膠錶帶供自在轉換風格。

▲▼ MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲HAMILTON卡其陸戰系列40毫米動力儲存機械腕錶，NATO織物錶帶款各27,000元。（圖／HAMILTON提供）

同屬Swatch集團的HAMILTON（漢米爾頓）也於機芯下功夫，推出卡其陸戰系列40毫米動力儲存機械腕錶，為此系列首款配備動力儲存顯示功能之作，搭載ETA機芯廠專為品牌研發的全新手動上鍊機芯H-23機芯，具80小時動力儲存，創新之處是在發條盒內安裝滑動發條系統，確保腕錶在上鍊過程中可重新自動校準同步，且避免錶冠過度上鍊；而外型展現復古軍錶風格，配有Super-LumiNova®夜光塗層經典鐳色指針，9時即是動力儲存顯示，共有黑或白色面盤款式，各有精鋼錶鍊或綠色NATO錶帶可供選擇。

