宋雨琦隱藏版美照出爐！背FENDI泰迪絨大包、BFF掛飾　2種造型都心動

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女團i-dle成員Yuqi（宋雨琦）日前快閃台北揭幕FENDI BFF House，掀起大批粉絲爭相近距離見女神，而品牌近日終於曝光了宋雨琦出鏡的全新美照，畫面中她換上兩套造型，分別詮釋俏皮夢幻與前衛率性，並攜手兩款象徵品牌傳承的 BFF 吊飾互動入鏡，可愛度破表了！





▲宋雨琦身穿柔粉色蕾絲洋裝，手中拎著的是 FENDI 秋冬最新泰迪絨材質大包 。（圖／品牌提供）

FENDI 品牌形象大使宋雨琦在9月10日快閃台北，為全球唯一FENDI BFF House站台，隱藏版的全新造型也終於曝光，宋雨琦身穿柔粉色蕾絲洋裝，薄透材質與細緻花紋巧妙結合，襯托出她天生的少女氣質與浪漫優雅。手中拎著的是 FENDI 秋冬最新泰迪絨材質大包，毛茸茸的外型如擁抱般溫柔，搭配吊掛在包上的 BFF 愛黛兒（Adele Casagrande Fendi）掛飾，散發甜中帶趣的個性魅力，與窗外的台北天際線構築出夢幻場景。

▲宋雨琦換上合身剪裁的黑色短版上衣與高腰褲裝，與包款一同亮相的是象徵Silvia Venturini Fendi 的毛絨 BFF 吊飾 。（圖／品牌提供）



此外，宋雨琦換上合身剪裁的黑色短版上衣與高腰褲裝，露出纖細腰線，搭配金棕色FENDI皮革肩背包，一舉一動皆散發率性自信。與包款一同亮相的，是象徵Silvia Venturini Fendi 的毛絨 BFF 吊飾，在耍酷間添上一絲俏皮。FENDI BFF House 快閃空間自即日起至 9 月 28 日限時登場，不僅展示即將重磅回歸的經典 FENDI Spy Bag，也以高達四尺的巨型吊飾與復古幾何圖騰點綴全場，打造趣味又溫馨的時尚樂園，而宋雨琦的到訪與穿搭演繹，更成為本次快閃店最吸睛的時尚記憶點。





▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和終於抵台，這次是他首度來台參與品牌活動，受邀出席Michael Kors 台北101旗艦店重新開幕。（圖／品牌提供）

日前南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和也抵台，首度來台參與品牌活動，受邀出席Michael Kors 台北101旗艦店重新開幕。鄭容和的穿搭風格一向是自然不失個性，一落地的焦點則鎖定在他肩上的全新 2025秋冬Nolita Bag，這款包靈感來自紐約Nolita街區，以柔軟牛皮打造弧形線條，結合金屬鍊條與趣味吊飾，展現高級又個性化的風格。最吸睛的是一枚「小籠包造型掛飾」，為造型注入童趣巧思，也呼應台北的美食文化，成為最吸睛的亮點。