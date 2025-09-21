fb ig video search mobile ETtoday

宋雨琦隱藏版美照出爐！背FENDI泰迪絨大包、BFF掛飾　2種造型都心動

>

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女團i-dle成員Yuqi（宋雨琦）日前快閃台北揭幕FENDI BFF House，掀起大批粉絲爭相近距離見女神，而品牌近日終於曝光了宋雨琦出鏡的全新美照，畫面中她換上兩套造型，分別詮釋俏皮夢幻與前衛率性，並攜手兩款象徵品牌傳承的 BFF 吊飾互動入鏡，可愛度破表了！

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦身穿柔粉色蕾絲洋裝，手中拎著的是 FENDI 秋冬最新泰迪絨材質大包 。（圖／品牌提供）

FENDI 品牌形象大使宋雨琦在9月10日快閃台北，為全球唯一FENDI BFF House站台，隱藏版的全新造型也終於曝光，宋雨琦身穿柔粉色蕾絲洋裝，薄透材質與細緻花紋巧妙結合，襯托出她天生的少女氣質與浪漫優雅。手中拎著的是 FENDI 秋冬最新泰迪絨材質大包，毛茸茸的外型如擁抱般溫柔，搭配吊掛在包上的 BFF 愛黛兒（Adele Casagrande Fendi）掛飾，散發甜中帶趣的個性魅力，與窗外的台北天際線構築出夢幻場景。

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦換上合身剪裁的黑色短版上衣與高腰褲裝，與包款一同亮相的是象徵Silvia Venturini Fendi 的毛絨 BFF 吊飾 。（圖／品牌提供）

此外，宋雨琦換上合身剪裁的黑色短版上衣與高腰褲裝，露出纖細腰線，搭配金棕色FENDI皮革肩背包，一舉一動皆散發率性自信。與包款一同亮相的，是象徵Silvia Venturini Fendi 的毛絨 BFF 吊飾，在耍酷間添上一絲俏皮。FENDI BFF House 快閃空間自即日起至 9 月 28 日限時登場，不僅展示即將重磅回歸的經典 FENDI Spy Bag，也以高達四尺的巨型吊飾與復古幾何圖騰點綴全場，打造趣味又溫馨的時尚樂園，而宋雨琦的到訪與穿搭演繹，更成為本次快閃店最吸睛的時尚記憶點。

▲▼ mk 。（圖／品牌提供）

▲▼ mk 。（圖／品牌提供）

▲▼ mk 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和終於抵台，這次是他首度來台參與品牌活動，受邀出席Michael Kors 台北101旗艦店重新開幕。（圖／品牌提供）

日前南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和也抵台，首度來台參與品牌活動，受邀出席Michael Kors 台北101旗艦店重新開幕。鄭容和的穿搭風格一向是自然不失個性，一落地的焦點則鎖定在他肩上的全新 2025秋冬Nolita Bag，這款包靈感來自紐約Nolita街區，以柔軟牛皮打造弧形線條，結合金屬鍊條與趣味吊飾，展現高級又個性化的風格。最吸睛的是一枚「小籠包造型掛飾」，為造型注入童趣巧思，也呼應台北的美食文化，成為最吸睛的亮點。

關鍵字：

i-dle, 宋雨琦, FENDI, 時尚, 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3

冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3

社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議

社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議

馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機 華泰名品城出現「萬聖節魔法村」　韓牌Matin Kim進駐招牌皮夾千元有找 「沒想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場現實調整領悟力 寶雅必買韓國美妝品牌推薦！積雪草安瓶必收、粉刺救星Threads超火 無印秋冬新品「充電式矽膠燈」好可愛　490元起微光隨行 最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感　鞋子選擇是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面