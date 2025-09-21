adidas超台SAMBA「雞排鞋」藏小辣標籤必點！Teva打造戶外星際風新鞋

記者鮑璿安／綜合報導

潮流鞋款也玩起文化混搭！adidas Originals 將台灣人最愛的炸雞排幻化為時尚單品，注入幽默台味；Teva 則攜手藝術家 Sean Wotherspoon，打造復古與機能兼具的星際冒險鞋，用設計說故事，讓潮鞋成為日常中最有趣的亮點。





▲adidas Originals 最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」。（圖／品牌提供）

adidas Originals 又帶來最原汁原味的台式設計！最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。本次限定鞋款以米白色麂皮為基底，點綴上炸粉黃與辣椒紅的細節，鞋跟更換上酥脆橘皮革，宛如剛出爐的香酥雞排，搭配兩款趣味鞋帶，分別是九層塔色的深綠款與蓬鬆炸雞皮感的白毛款，讓整體視覺與台味完美結合。更有趣的是鞋底刻印「大辣」、「不切」等夜市專屬術語，笑點十足，細節處處藏巧思。除了鞋款，系列還延伸推出 T 恤、托特包與卡夾等配件，從頭到腳散發濃濃原G潮味。

美國戶外潮牌 Teva 則與前衛設計師暨藝術家 Sean Wotherspoon 展開夢幻聯名，這次合作以太空牛仔角色 Taka Jones 為靈感，將復古戶外風格與繽紛色彩結合，帶來三款全新詮釋的機能鞋型。特別是回歸的 Wraptor 系列，搭載 360° Wraptor 繫帶系統與升級版 Durabrasion™ 橡膠大底，提供穩固支撐與抓地力。鞋面運用 Sean 標誌性拼色與織帶設計，並注入不對稱綁帶、快拆扣與內嵌尼龍推進片等功能性結構，適合各式戶外冒險。全系列使用 100% REPREVE® 回收聚酯纖維製成，展現環保與創意兼具的時尚態度。