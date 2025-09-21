fb ig video search mobile ETtoday

adidas超台SAMBA「雞排鞋」藏小辣標籤必點！Teva打造戶外星際風新鞋

>

記者鮑璿安／綜合報導

潮流鞋款也玩起文化混搭！adidas Originals 將台灣人最愛的炸雞排幻化為時尚單品，注入幽默台味；Teva 則攜手藝術家 Sean Wotherspoon，打造復古與機能兼具的星際冒險鞋，用設計說故事，讓潮鞋成為日常中最有趣的亮點。

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。（圖／品牌提供）

adidas Originals 又帶來最原汁原味的台式設計！最新推出的「ORI雞NAL雞排系列」，將經典鞋款 SAMBA OG 揉合台灣人最愛的靈魂美食炸雞排，設計靈感滿滿。本次限定鞋款以米白色麂皮為基底，點綴上炸粉黃與辣椒紅的細節，鞋跟更換上酥脆橘皮革，宛如剛出爐的香酥雞排，搭配兩款趣味鞋帶，分別是九層塔色的深綠款與蓬鬆炸雞皮感的白毛款，讓整體視覺與台味完美結合。更有趣的是鞋底刻印「大辣」、「不切」等夜市專屬術語，笑點十足，細節處處藏巧思。除了鞋款，系列還延伸推出 T 恤、托特包與卡夾等配件，從頭到腳散發濃濃原G潮味。

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

美國戶外潮牌 Teva 則與前衛設計師暨藝術家 Sean Wotherspoon 展開夢幻聯名，這次合作以太空牛仔角色 Taka Jones 為靈感，將復古戶外風格與繽紛色彩結合，帶來三款全新詮釋的機能鞋型。特別是回歸的 Wraptor 系列，搭載 360° Wraptor 繫帶系統與升級版 Durabrasion™ 橡膠大底，提供穩固支撐與抓地力。鞋面運用 Sean 標誌性拼色與織帶設計，並注入不對稱綁帶、快拆扣與內嵌尼龍推進片等功能性結構，適合各式戶外冒險。全系列使用 100% REPREVE® 回收聚酯纖維製成，展現環保與創意兼具的時尚態度。

關鍵字：

時尚, 潮鞋, 聯名, 環保, 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3

冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3

社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議

社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議

馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機 華泰名品城出現「萬聖節魔法村」　韓牌Matin Kim進駐招牌皮夾千元有找 「沒想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場現實調整領悟力 無印秋冬新品「充電式矽膠燈」好可愛　490元起微光隨行 寶雅必買韓國美妝品牌推薦！積雪草安瓶必收、粉刺救星Threads超火 最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感　鞋子選擇是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面