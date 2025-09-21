fb ig video search mobile ETtoday

美周記／香水重量級新品報到！Maison Margiela 貼膚麝香一聞愛上

記者曾怡嘉／台北報導

香水是最能展現個人品味的單品，本周迎來Maison Margiela和Jo Malone的重量級單品，一起來看看本周保養新鮮貨，挑對適合產品，讓美麗更上一層樓。

Maison Margiela 繼 2024 年推出「REPLICA FANTASIES 復刻幻象系列香氛」，以三款獨特香氣開啟一場奇幻的感官旅程，這些香氣引領人們穿越感官，觸及心靈深處，循著氣息探索未知的自己。

▲▼美周報。（圖／品牌提供）

▲Maison Margiela 夢中人淡香精，100ml，7,600元。

今年9月，復刻幻象系列全新推出夢中人淡香精與星空低語淡香精，將旅程從外在的未知，引領回內在的意識。「夢中人淡香精」以細膩的肌膚香調交織貼膚麝香、溫潤香草與帶有煙燻氣息的癒創木，彷彿呼吸之間，已然與對方融為一體。

▲▼美周報。（圖／品牌提供）

▲Maison Margiela 星空低語淡香精，100ml，7,600元。

「星空低語淡香精」則是以焚香、醛香、雪松打造出雲煙香調，以輕盈而細緻的白色煙霧縈繞，宛如一圈正能量的光暈，溫柔地籠罩著穿戴者，帶來安定與深邃的平靜。

▲▼美周報。（圖／品牌提供）

▲Abysse 第三代黃金藻青春煥膚晶露，33ml，3,280元。

貴婦名媛最愛的Abysse黃金藻青春煥膚晶露推出第三代升級版，水感質地更容易被肌膚吸收，以黃金藻、松露、魚子精華升級添加積雪草外泌體與大分子玻尿酸，深層修護，重現緊緻彈潤光采，抗老有感。

▲▼美周報。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 檀香木與蜜漬杏桃香水，100ml，6,100元。

Jo Malone 2025 全新秋冬限定派對系列，以美食調香氛為靈感，將節日餐桌上的經典味覺化為層層馥郁香氣。全新登場的檀香木與蜜漬杏桃香水，以輕盈果香揭開序幕，檀香木則為香氣注入沉穩質感，最後以溫潤香草收尾，綻放細緻柔和的尾韻。
 

