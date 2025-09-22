fb ig video search mobile ETtoday

10米高《月亮男孩》降臨誠品裕隆城　萬物市集15萬件好物1折起

>

▲誠品生活新店展出大型幾米《月亮男孩》。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活新店邁入兩周年，10米高的幾米〈月亮男孩〉首次現身，從繪本《月亮忘記了》走入現實，如同一顆降落在人間的巨型月亮，靜靜坐落於館內高挑空間，溫柔照亮每個角落。這座超大裝置不僅營造出童話般的療癒氛圍，也成為拍照打卡新地標，吸引大小朋友駐足仰望，感受月亮男孩帶來的溫暖能量。

裝置周邊同步展出幾米創作跨界的珍貴影像與設計物件，從繪本延伸到影視、舞台與公共藝術，讓人看見不同形式的「幾米宇宙」。現場更限時販售近50款周邊小物，還有打卡抽獎活動，黑卡會員於10／6消費滿額可加贈「幾米月亮微笑圓型抱枕」，讓粉絲把療癒元素帶回家。

與此同時誠品年度最大特賣「萬物市集」也將在9／26於誠品新店500坪實驗場開跑，一口氣集結15萬件商品，從書籍、文具、玩具到潮流選品，最低下殺1折。現場宛如一座大型挖寶倉庫，琳瑯滿目的商品陳列其中，等待消費者尋寶。

圖書區推出中文書6本500元、外文書全面5折起，還有值得收藏的限量珍品，包括完整記錄吉卜力美術館籌劃的《宮崎駿とジブリ美術館》，原價近萬元，現場特價4699元；攝影師薩爾加多的《Amazônia》攝影集則以6折即可入手。對遊戲迷來說，《樂高玩電影2》改編繪本與《動物森友會》攻略手冊只要66元，銅板價就能帶走。

文具與生活小物則是另一個亮點，日本PILOT Juice 限定色筆每支只要5元，法國woodhi 木質明信片最低14元；Pantasy 小王子飛機積木從原價800元降到299元，Sanrio Squishmallows 軟軟棉寶也從499元下殺到199元。現場不僅有價格衝擊的驚喜感，更像一場五感全開的尋寶遊戲。

10月將至，華泰名品城萬聖節活動自9／17起熱鬧展開，在一期廣場打造「南瓜谷魔法村」限定裝置，以巨型咒語書、大王南瓜燈塔與月光噴泉營造童話氛圍，滿滿的美式風格，夜晚點燈後成為親子拍照打卡的新景點。在10月最後兩個周末，現場再舉辦小朋友最愛的討糖活動，追蹤官方社群即可領取限量糖果與造型小車，充滿節慶氣氛。

除了萬聖限定場景，還有新品牌可逛，韓設計師品牌Matin Kim開出全台首間Outlet，延續其簡約中性的冷淡風格，開幕期間特別推出經典鐵牌風琴皮夾優惠，原價商品折扣後只要990元即可入手，吸引不少Z世代消費者逛店，讓Outlet購物選擇更貼近韓流。

▲韓設計師品牌Matin Kim經典鐵牌風琴皮夾990元起。（圖／業者提供）

