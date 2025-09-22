舒淇亮相釜山影展紅毯封神！Armani亮片裝、溫柔緞面禮服捕捉最美瞬間

記者鮑璿安／綜合報導

女星舒淇首次執導的電影「女孩」入圍釜山國際電影節主競賽單元，她最近以導演身分征戰各大影展，揭開人生新篇章。而舒淇的時尚功力不減，紅毯造型方面依舊是大家矚目的焦點所在，一身Armani Privé訂製服展現中西結合的大器美。

舒淇一現身釜山國際電影節紅毯，便以一身閃耀奪目的Armani Privé 2023秋冬高級訂製服驚艷全場。她身穿以黑色為底的亮片套裝，內搭細閃束腰上衣與俏皮的七分褲剪裁，搭配充滿中式風格的刺繡外套，整體造型前衛又不失優雅氣質，可見無論是演員還是導演身分，舒淇都能讓人目不轉睛。





▲在影集《回魂計》首映活動中，舒淇換上一套Alberta Ferretti 2026春夏系列的緞面長洋裝 。（圖／翻攝自IG）

而在影集《回魂計》首映活動中，她則換上一套Alberta Ferretti 2026春夏系列的緞面長洋裝，走出截然不同的氣質路線。這套融合絲滑緞面與細膩蕾絲的設計充滿古典情懷，裸膚色澤與裙身垂墜弧度展現慵懶卻性感的氛圍；搭配外罩的黑色西裝外套，為整體造型注入一抹剛柔並濟的中性氣場。不僅消解緞面洋裝容易產生的「睡衣感」，更讓人看見舒淇深厚的穿搭功力，將浪漫與摩登平衡得恰到好處。