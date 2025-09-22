fb ig video search mobile ETtoday

舒淇亮相釜山影展紅毯封神！Armani亮片裝、溫柔緞面禮服捕捉最美瞬間

>

記者鮑璿安／綜合報導

女星舒淇首次執導的電影「女孩」入圍釜山國際電影節主競賽單元，她最近以導演身分征戰各大影展，揭開人生新篇章。而舒淇的時尚功力不減，紅毯造型方面依舊是大家矚目的焦點所在，一身Armani Privé訂製服展現中西結合的大器美。

舒淇一現身釜山國際電影節紅毯，便以一身閃耀奪目的Armani Privé 2023秋冬高級訂製服驚艷全場。她身穿以黑色為底的亮片套裝，內搭細閃束腰上衣與俏皮的七分褲剪裁，搭配充滿中式風格的刺繡外套，整體造型前衛又不失優雅氣質，可見無論是演員還是導演身分，舒淇都能讓人目不轉睛。

▲▼ 舒淇 。（圖／翻攝自IG）

▲在影集《回魂計》首映活動中，舒淇換上一套Alberta Ferretti 2026春夏系列的緞面長洋裝 。（圖／翻攝自IG）

而在影集《回魂計》首映活動中，她則換上一套Alberta Ferretti 2026春夏系列的緞面長洋裝，走出截然不同的氣質路線。這套融合絲滑緞面與細膩蕾絲的設計充滿古典情懷，裸膚色澤與裙身垂墜弧度展現慵懶卻性感的氛圍；搭配外罩的黑色西裝外套，為整體造型注入一抹剛柔並濟的中性氣場。不僅消解緞面洋裝容易產生的「睡衣感」，更讓人看見舒淇深厚的穿搭功力，將浪漫與摩登平衡得恰到好處。

關鍵字：

舒淇, 女孩, 釜山國際電影節, 紅毯, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 美周記／香水重量級新品報到！Maison Margiela 貼膚麝香一聞愛上 馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機 舒華飛倫敦太美！穿Burberry格紋機場造型好甜　萬元泰迪熊掛飾搶鏡 愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方 寶璣壯麗地球錶盤有玄機　雙層構造秀專利申請工藝 「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面