湯唯飛倫敦看BURBERRY大秀 手拿玫瑰花搭機好搶鏡

▲（左起）湯唯、舒華啟程出發倫敦時裝週看BURBERRY 2026春夏服裝秀。（BURBERRY提供）



圖文／鏡週刊

為了親臨即將於台灣時間9月23日凌晨2點在倫敦揭幕的BURBERRY最新2026夏季系列發表，一票知名藝人已前往機場啟程倫敦時裝週，包括知名女團i-dle成員舒華、男團Stray Kids成員金昇玟、影后湯唯與張婧儀和吳磊等人；當眾人身上皆有著格紋、風衣等經典品牌行頭時，湯唯手上的一朵玫瑰花反倒更加搶眼。

受到BURBERRY的邀請，出現在機場的湯唯以簡單乾淨的造型打扮自己，她穿著寬版棉府綢襯衫和高腰小喇叭牛仔褲，肩背格紋Highlands托特包，腰間飄逸的格紋絲巾與手作紙玫瑰成為吸睛焦點。

高人氣的舒華現身韓國仁川機場時，穿著修身剪裁格紋棉質襯衫，搭配Gabardine風衣式中長裙，並以最新蕈米色小型B Clip信差包、Thomas泰迪熊吊飾完整造型。同樣背著B Clip信差包的韓國女星鄭恩彩，則以甫上市的羽米色Ellingham修身寬襬輕便大衣作爲搭配，中國女星張婧儀則運用黑色Fitzrovia風衣、Highlands保齡球包，並掛上Thomas泰迪熊吊飾展現知性優雅的氣質。

▲韓國男團Stray Kids成員金昇玟出發前往倫敦時裝週。（BURBERRY提供）

金昇玟及中國男星吳磊不約而同地選搭BURBERRY經典風衣、肩背Orkney翻蓋後背包，演繹經典且從容的英式風範；品牌大使、泰國男星Bright Vachirawit則身著最新款雙面兩穿格紋連帽外套及哥德風徽標棉質T恤，搭配皮革Rogue樂福鞋，手提紅木色Highlands托特包現身機場，簡約休閒的風格中盡顯時尚態度。

▲中國男星吳磊穿著BURBERRY演繹機場時尚。（BURBERRY提供）

▲泰國男星也是品牌大使的Bright Vachirawit穿著BURBERRY最新款雙面兩穿格紋連帽外套。（BURBERRY提供）

▲中國女星張婧儀穿出BURBERRY的知性優雅。（BURBERRY提供）

▲韓國女星鄭恩彩身上是BURBERRY甫上市的羽米色Ellingham修身寬襬輕便大衣。（BURBERRY提供）

