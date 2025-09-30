說流行／Gucci秋冬3顆馬銜扣新包搶看！Horsebit 1955變軟、鬆弛感大包首選

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／專題報導

馬銜扣（Horsebit）這個源自馬術文化的經典標誌，自1953年首次問世成為Gucci最具代表性的象徵之一，創辦人Guccio Gucci 將「馬術」文化帶入設計之中，靈感來自騎士生活的雙環相扣與中央橫桿結構，不僅展現義大利貴族的優雅氣質，更彰顯工藝與精神層面上的傳承與創新。在2025年秋冬系列中，Gucci將這一傳奇符號再次升級，以全新語彙演繹三款風格各異的包款——Siena、Horsebit 1955柔軟版與Beatrix。每一款皆在材質、比例與造型上做出嶄新變奏，讓馬銜扣的優雅在當代語境中煥發新生。

Siena：半馬銜扣的俐落優雅

▲▼gucci 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

作為都會風格的首選，第一個推薦的就是全新 Gucci Siena，以70年代初期出現的「半馬銜扣」為主視覺焦點，營造低調的視覺焦點，延伸出現代感十足的包款造型。此系列選用品牌專屬的「Ultra」小牛皮，經熨燙工藝處理後呈現高光澤感與細緻皮革觸感。方正輪廓中注入柔軟線條，不僅兼顧結構與容量，更展現當代女性對實用與時尚的雙重需求。

Horsebit 1955柔軟版：70週年的復古致敬

▲▼ gucci 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲今年正逢Horsebit 1955包款邁入70周年，新包款換上柔軟的羊皮材質出發 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

Horsebit 1955是眾多時尚迷的心頭好，也是品牌符碼一般的經典存在，為慶這一雋永包款問世70周年，Gucci在這一季跟上軟包趨勢，為Horsebit 1955形塑出「Charme」小羊皮全新柔軟版本，採用更貼近身體曲線的翻包式結構，營造輕鬆率性的日常氣質。除了小羊皮版本，更同步推出復古麂皮設計，滿足不同偏好的品味愛好者。此系列同時提供多尺寸選擇，從隨身迷你款到大容量款式，實現從休閒到正式的全場景搭配需求。

Beatrix：馬銜扣的當代宣言

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）


▲全新亮相的 Beatrix 系列帶有強烈的鬆弛感美學，打破以往馬銜扣作為中型點綴的尺度界線，反而是將放大版金屬馬銜扣設計直接嵌入包身結構 。（圖／品牌提供）

全新亮相的 Beatrix 系列帶有強烈的鬆弛感美學，打破以往馬銜扣作為中型點綴的尺度界線，反而是將放大版金屬馬銜扣設計直接嵌入包身結構，肩背起來低調又充滿新意。而材質上則是使用「Future Lux」小牛皮，不僅保留細緻柔軟觸感，更提供輕盈耐用的全天候實用性。圓潤廓形、寬敞內部與大尺寸五金交織出剛柔並濟的視覺語彙，為時尚穿搭注入一種張力十足的優雅。

相較於過往偏向中規中矩的馬銜扣包款，2025年秋冬系列更加強調造型感與個性化表達，以比例的調整讓包型更貼合現代人使用需求，材質的革新則提升包款的舒適度與耐用性。最重要的是，馬銜扣不再只是點綴細節，而成為主角般的存在，為整體包型賦予更強烈的辨識度與象徵意涵。

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

Gucci, 2025秋冬, 馬銜扣, 包款, 時尚

