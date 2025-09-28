fb ig video search mobile ETtoday

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

星座,占卜,個性,金錢。（圖／IG）

▲以下整理五項最容易被忽略、卻殺傷力極強的職場地雷。（圖／IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

在職場上，除了專業能力與績效表現，更重要的是「識時務」與良好的人際互動，不論是初入社會的新鮮人，或是資歷豐富的職場老鳥，若不慎觸碰敏感禁忌，極可能影響團隊氛圍，甚至造成升遷受阻。以下整理五項最容易被忽略、卻殺傷力極強的職場地雷，提醒你我慎踩。

1. 公私不分

過度分享私人情緒、戀情八卦，或是把同事當成情緒垃圾桶傾倒壓力，表面看似親近，實則容易讓他人感到壓力。尤其在開會或工作時段持續「講心事」，更會被認為不夠專業。

2. 只報喜不報憂

工作出錯並不可怕，可怕的是選擇隱瞞，若問題拖延至無法挽救，往往不只影響團隊，也讓主管對你的信任度瞬間歸零，反正「透明溝通」遠比「死撐到底」更重要。

3. 搶功不認錯

這類同事往往在成果出現時第一時間出現在 spotlight，但當問題發生時卻推得一乾二淨，久而久之，不僅信用破產，也會被貼上「不可靠」的標籤，難以融入團隊合作。

4. 過度八卦

辦公室不是八點檔，無論是散播小道消息、偷聽私下對話，甚至搬弄是非，長遠下來只會讓團隊關係惡化。更嚴重者，甚至會成為公司處分的對象。

5. 界線模糊

適度與主管建立信任無可厚非，但若過度迎合，甚至私下密集討好，常會讓同事產生不信任感。長期下來，不僅無法獲得團隊支持，還可能變成團體中的孤島。

關鍵字：

職場, 地雷, 職場禮儀, 人際關係, 禁忌

ET Fashion

