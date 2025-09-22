「賭王最美千金」何超蓮深溝閃耀　絕配葫蘆鑽鍊

▲何超蓮身穿低胸禮服搭配Qeelin最新Ｗulu Tie鑽石項鍊。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

已故澳門賭王何鴻燊的女兒、被稱為「賭王最美千金」的何超蓮，身家雄厚又有高顏值，向來是時尚圈寵兒，經常為各家精品拍攝最新宣傳照，也受邀出席派對。近日她為華人珠寶品牌Qeelin新款Wulu Tie項鍊入鏡，難得解放事業線穿低胸禮服亮相，搭配Y字設計鑽鍊，吸睛度百分百。





▲何超蓮所戴的Qeelin Ｗulu Tie鑽石項鍊鑲嵌7.18克拉美鑽。

何超蓮所戴的Qeelin Wulu Tie項鍊以經典葫蘆符號結合Y字線條，既摩登又優雅，18K 白金打造的項鍊共鑲嵌7.18克拉美鑽，展現極致璀璨，靈活鍊節與隱藏扣環提升佩戴舒適度。





▲何超蓮也為Tiffany最新Wings系列珠寶拍攝宣傳照。（圖／翻攝laurinda_ho IG）

Tiffany & Co.從經典石上鳥珠寶延伸的最新Wings系列，何超蓮也親自戴上羽翼造型鑽石珠寶示範時尚穿搭；近日她還受Valentino之邀欣賞高級訂製服系列，當天她一襲2025秋冬Valentino LE MÉTA-THÉÂTRE DES INTIMITÉS透視晚禮長裙，美腿若隱若現成為全場「嬌」點。





▲何超蓮穿透視禮服出席Valentino高級訂製服大秀。（圖／翻攝laurinda_ho IG）