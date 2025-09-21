fb ig video search mobile ETtoday

寶璣壯麗地球錶盤有玄機　雙層構造秀專利申請工藝

>

▲▼ Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲寶璣推出全球限量50只的Marine Hora Mundi 5555腕錶。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）慶祝品牌創立250周年，發表第五款周年紀念系錶Marine Hora Mundi 5555腕錶，設計靈感源自兩張經典地球影像--美國太空總署（NASA）拍攝的夜間地球圖《Black Marble》與白晝全景圖《Blue Marble》。錶盤設計以兩層結構精心構成：底層為金質底盤，綴以代表經緯線的機刻雕花圖案，營造地球微微隆起的視覺錯覺；上層則覆以手工繪製的藍寶石水晶玻璃錶盤，重現俯瞰地球的壯麗景象。

▲▼ Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Hora Mundi 5555腕錶採用雙層錶盤設計，底盤為模仿地球經緯線雕花，再覆以一層半透明藍寶石玻璃。

寶璣Marine Hora Mundi 5555腕錶的藍寶石錶盤需經三道繁複手工繪製工序：首先以微繪琺瑯描繪大洲輪廓，再於背面反向描畫地球版圖，最後於正面描繪飄浮其上的雲層，最特別的是城市燈光則以創新磷光琺瑯微繪技術呈現，正在申請專利中；搭載77F1自動上鍊機芯，具備瞬跳雙時區顯示、日期、晝夜顯示與城市同步顯示功能，全球限量50只，藏家都可在面盤上的城市圓盤上進行個人化設計，別具意義。

▲▼ Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Hora Mundi 5555腕錶搭載77F1自動上鍊機芯。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年歡慶270周年，為Overseas系列超薄萬年曆腕錶再添兩款新作，分別是粉紅金款搭載與錶殼材質一致及色澤呼應的面盤，以及白金錶搭配勃根地紅色漆面錶盤，展現優雅運動氣息，兩款金質錶鍊腕錶皆配備橡膠錶帶，輕鬆轉換休閒風格。

▲▼ Breguet,VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓推出Overseas超薄萬年曆腕錶新作，白金款則搭勃根地紅色調漆面錶盤。（圖／江詩丹頓提供）

►C羅同款3326萬陀飛輪鑽台北現蹤　坐鎮寶璣250周年錶展

►李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

關鍵字：

寶璣, Breguet, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

MIDO電視機造型錶加入動感元素　黃色計時針吸睛

MIDO電視機造型錶加入動感元素　黃色計時針吸睛

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

Swatch螢光錶高調吸睛　重現80、90年代歷史錶款風采

Swatch螢光錶高調吸睛　重現80、90年代歷史錶款風采

G-SHOCK 五度聯名NBA球星八村壘　姓名結合武士刀Logo好搶眼 湯唯難得性感狂野　De Beers頂級鑽鍊閃爆 孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當 孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當 凱特王妃與美第一夫人服裝撞同牌　梅蘭妮亞LV皮衣露貴婦風格 「大馬最美千金」秀愛馬仕珍罕娃娃包　手腕閃耀195萬鑽錶 孫藝真解放事業線　粉紅禮服性感又甜美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面