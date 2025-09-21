寶璣壯麗地球錶盤有玄機　雙層構造秀專利申請工藝

▲寶璣推出全球限量50只的Marine Hora Mundi 5555腕錶。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）慶祝品牌創立250周年，發表第五款周年紀念系錶Marine Hora Mundi 5555腕錶，設計靈感源自兩張經典地球影像--美國太空總署（NASA）拍攝的夜間地球圖《Black Marble》與白晝全景圖《Blue Marble》。錶盤設計以兩層結構精心構成：底層為金質底盤，綴以代表經緯線的機刻雕花圖案，營造地球微微隆起的視覺錯覺；上層則覆以手工繪製的藍寶石水晶玻璃錶盤，重現俯瞰地球的壯麗景象。





▲寶璣Marine Hora Mundi 5555腕錶採用雙層錶盤設計，底盤為模仿地球經緯線雕花，再覆以一層半透明藍寶石玻璃。

寶璣Marine Hora Mundi 5555腕錶的藍寶石錶盤需經三道繁複手工繪製工序：首先以微繪琺瑯描繪大洲輪廓，再於背面反向描畫地球版圖，最後於正面描繪飄浮其上的雲層，最特別的是城市燈光則以創新磷光琺瑯微繪技術呈現，正在申請專利中；搭載77F1自動上鍊機芯，具備瞬跳雙時區顯示、日期、晝夜顯示與城市同步顯示功能，全球限量50只，藏家都可在面盤上的城市圓盤上進行個人化設計，別具意義。





▲寶璣Marine Hora Mundi 5555腕錶搭載77F1自動上鍊機芯。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年歡慶270周年，為Overseas系列超薄萬年曆腕錶再添兩款新作，分別是粉紅金款搭載與錶殼材質一致及色澤呼應的面盤，以及白金錶搭配勃根地紅色漆面錶盤，展現優雅運動氣息，兩款金質錶鍊腕錶皆配備橡膠錶帶，輕鬆轉換休閒風格。





▲江詩丹頓推出Overseas超薄萬年曆腕錶新作，白金款則搭勃根地紅色調漆面錶盤。（圖／江詩丹頓提供）