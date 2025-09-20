蕭邦九排小方塊項鍊自由搭　時髦設計宛如層層摩天樓

▲模特兒展示蕭邦九排靈活鉸接的18K白金與玫瑰金Ice Cube鑽石項鍊與手環。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士品牌蕭邦（Chopard）以當代建築美學為靈感，重新詮釋自1999年問世、象徵極簡美學與幾何純粹的立方體意象的Ice Cube系列，新作焦點是可轉換設計的項鍊，採用九排靈活鉸接的18K白金與玫瑰金立方體構築，展現如摩天樓般的層疊立體感，部分立方體表面經鏡面拋光處理，部分則鑲嵌明亮式切割鑽石，可一次戴上九排項鍊展現極致華麗，亦可隨心組合出個人特色。





▲蕭邦Ice Cube鑽石項鍊可九排一起佩戴，也能分組組合。

蕭邦Ice Cube系列高級珠寶膠囊系列還包括靈感同樣源自城市天際線的手環與胸針，而戒指與垂墜式長耳環，則以Asscher正方祖母綠型切割鑽石為主石，完美呼應Ice Cube方形設計主軸，當中耳環可拆卸亮眼垂飾，單戴極具個性的Asscher切割鑽石。





▲蕭邦以Asscher正方祖母綠型切割鑽石為主角的Ice Cube戒指。

▲蕭邦Ice Cube鑽石長耳環可拆下垂墜部分單戴主鑽。

華人珠寶品牌Qeelin則持續豐富標誌性的葫蘆造型Ｗulu系列珠寶，創作Y字線條的Wulu Tie鑽石項鍊， 18K 白金項鍊鑲嵌總重達 7.18 克拉的明亮式切割鑽石，鍊節設計靈活流暢，提升配戴舒適度，垂墜鑲鑽小葫蘆，流露活潑氣息。

▲Qeelin發表Y字線條的Wulu Tie鑽石項鍊。（圖／Qeelin提供）