2025秋冬妝髮趨勢大解析　羽毛眼妝、復古捲髮、霧感裸肌全面回歸

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025秋冬妝髮趨勢聚焦羽毛眼妝、金屬色塊、復古蓬鬆捲與霧感裸肌。從後台秀場到日常造型，展現鮮明輪廓與個性張力，打造既戲劇又高級的秋冬時尚語言。

從眉眼輪廓到唇色與髮絲，本季妝髮趨勢以「精雕」與「個性」為核心，帶來兼具戲劇性與建築感的視覺饗宴。羽毛、金屬、霧感肌膚與未來系指彩，共同交織成一場張力十足的造型篇章。

羽飾華麗感



Thom Browne、Maison Sara Chraïbi、Rokh等品牌將後台變為華麗實驗場。羽毛睫毛、雪花亮片與細小鑽片，不再只是舞台妝的專利。彩妝師透過局部點綴、眼尾羽毛假睫毛等手法，展現呼應眼型的戲劇張力，妝容宛如建築般立體。

濃郁感官系



秋冬彩妝不再低調，高彩度與金屬質地成為焦點。粉色、藍色等色塊延展至眉骨，搭配霧面奶油質地層疊，再以金屬亮片點綴，雙眼如光影遊走的畫布，成為全臉最吸睛的主角。

水線眼神



Marni、Mossi、Isabel Marant秀場主打「smudgy waterline」技法：用眼線筆描繪內眼線，再以棉棒輕輕暈開，營造若隱若現的微醺感。搭配淡眉與裸唇，低調卻散發grunge式叛逆。

復古蓬鬆捲



80年代的復古捲髮強勢回歸！粗棒電棒燙出大波浪，再用手指抓鬆，營造動態層次，像剛走過風中狂舞。搭配能提升彈性的護髮品，讓厚度、空氣感與光澤同時並存。

內斂新裸肌



水光肌退位，霧光感上場。2025秋冬底妝以「satin finish」柔霧妝效為主流。滋潤型保養打底後，輕盈粉底液均勻膚色，高光僅留於鼻梁、眼下與唇峰，呈現自然呼吸感，既貼近日常又不失高級感。

指尖變奏



指彩延伸更多實驗語言。Dullaert的微型珠飾宛如霧凍水晶；Stella McCartney用紅尖撞裸色甲；Giambattista Valli以透明甲搭配紅邊線，拉長手指比例；Viktor & Rolf的蜜桃與黃檸漸變甲，則讓未來氛圍呼之欲出。

鮮明輪廓感



眉毛回歸自然濃密，毛流與厚度被完整保留。髮型則游移於蓬鬆捲度與俐落短髮，或透過清晰分線強化五官，展現強烈卻不服從的個性輪廓。

2025秋冬妝髮趨勢聚焦在「鮮明個性」與「真實質地」的雙重表達。羽毛與金屬的戲劇張力、復古捲髮的厚度動感、霧感裸肌的自然高級，讓妝髮成為表達態度的最佳語言。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 韓妞現在都剪這些！2025 必看髮型趨勢＆髮色推薦



● 2025初秋美甲趨勢：30+款靈感範本，美拉德、短甲、復古設計全面回歸！