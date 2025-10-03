fb ig video search mobile ETtoday

台北咖啡烘焙實驗所「Branch」全新體驗　必點Bean Trio一次喝到3種風味

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

全新開幕的「Branch Coffee Roasters」帶來全新的咖啡廳體驗，在小小空間中完整呈現了咖啡完整的製程，透過選豆、烘焙、沖煮與品飲交織成一段完整的風味故事。

在臺北大安區的巷弄裡，悄悄誕生了一間有點特別的空間「Branch Coffee Roasters」，它試圖重塑消費者理解咖啡的方式，將咖啡從挑選、烘焙到沖煮，完整呈現在同一空間裡的場域。就像座小型的實驗室，也像咖啡的舞台，將每顆豆子盡力展現獨特的樣子。

期望開枝散葉的「Branch」

「Branch」在英文中有「樹枝」的意思，也可以代表「分支」或「延伸」。品牌以此為名，也放進三位幕後推手羅可恬（Tien）、Ethan與Louis的期待，他們希望每一杯咖啡都來自枝枒間孕育的果實，而樹枝象徵咖啡最直覺的起點。其次，團隊也希望這家店能不斷生長開枝散葉，成為新的咖啡能量據點。

Tien也是士林餐飲空間「INTRO Kitchen」的創辦人，這裡結合音樂、選物與餐飲，展現他對生活美學的敏銳感知。而Ethan則來自「Ongu Coffee Roasters 醞玖製研所」的主理人，以科學化的態度研究烘焙，擅長用數據與實驗揭開豆子背後的可能性。咖啡師Louis對沖煮與品飲有著獨到理解。雖然三個人背景截然不同，卻又著同樣對咖啡的熱情而交集，最終也共同孵育的「Branch」。

北歐式的咖啡舞台

「Branch」的外觀，可以看見透明櫥窗裡的烘豆區，而室內空間不大，一眼就能望穿。最醒目的就屬中央那座開放式吧台，所有沖煮、萃取、特調的過程都在這裡展演，就像是咖啡的舞台，客人能透過觀賞參與正個製作過程。

空間色調則以橘紅和木質搭配，再加入銅片老件點綴，簡約又不失溫暖。此外，牆上還掛著Katherine Bernhardt的版畫《ET Phone Home, 2019》，為整體氛圍添上活潑的感受。座位則由板凳、旋轉椅組合而成，少了制式桌椅的距離感，鼓勵人們以放鬆姿態與咖啡對話，整體輕鬆又自在。

滾動式調整的豆單

而「Branch」最核心的咖啡，由烘豆師Ethan每三個月更新一次豆單，選項橫跨傳統處理法、獨立莊園到競賽級生豆，讓消費者能在不同層次的風味之間游走。在這裡，你可以喝到平衡、易飲的配方豆，也能選擇單一產區的濃縮，體會某片土地最直接的氣味。如果偏好層次鮮明，淺焙會展現花果香與酸值；想要兼顧酸甜，中焙則是柔和的選項；若喜歡濃郁，深焙能帶來可可與焦糖般的醇厚感。

更特別的是「B-side project」豆單，是專門挑戰小眾風味或比賽型的豆子。除了是團隊的野心，也想傳達咖啡的面貌絕多元，除了安全選項，也可以透過風味來場冒險。不過 Tien 也認為降低門檻同樣重要，所以店裡設計了「tasting」形式的一套流程，讓初學者一次比較不同豆子的特性，不需要過於專業就能體驗差異。若沒有磨豆機，也能直接在現場購買，請店員協助磨好，甚至選擇浸泡包帶回家。「Branch」透過許多細節，期望讓更多人走進精品咖啡的世界。

飲品延伸自咖啡豆多樣性

”希望待過Branch的經驗，能成為一種無形的「認證」，有個人的底氣，也成為品牌的養分。”

在飲品選項上則緊扣豆單變化，像是Espresso、黑咖啡、奶咖等經典品項，都會隨豆款不同呈現新意。其中最有趣、必點的是「Bean Trio」，他們使用同一款豆子做成濃縮、奶咖與特調，讓客人在三種風貌中自由切換。

▲最有趣、必點的是「Bean Trio」，能一次擁有三種風味。

手沖則是團隊投注最多心力的部分，他們以科學化的方式測試不同參數，卻又不失職人手感。奶咖則會根據不同豆子，挑選最適配的鮮乳搭配，也展現了對「一杯咖啡」的深度理解。除了咖啡，店裡也供應康普茶、輕食，例如可頌、牛肉鹹派與自製費南雪，甚至有Louis發想的生火腿三明治，把法國麵包、生火腿與自製起司組合出意想不到的層次。

此外，Tien也提到，他們希望這裡不只是零售的空間，也能向外延伸到B to B的合作。從設計公司給員工訂購的日常豆子，到企業級的客製化配方，再到完整的設備與諮詢。對他來說，「Branch」的意義不只是經營一門生意，而是培養人與人之間的關係。希望待過這裡的人，未來可能帶著豆子、帶著記憶，把這段經歷延伸出去：「希望待過Branch的經驗，能成為一種無形的『認證』，有個人的底氣，也成為品牌的養分。」在咖啡廳林立的台北，「Branch」要說的故事，是一顆豆子就像店名般有各種延伸的可能。

Branch Coffee Roasters

臺北市大安區仁愛路四段345巷15弄2號1樓

營業時間：週三至週一 10：00－17：00（週二公休）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 重本書店推出「咖啡 Fine Dining 套餐」向銀座琥珀咖啡関口一郎咖啡大師致敬

● Netflix《暴君的廚師》大醬義大利麵食譜＋步驟公開，大醬、苦椒醬如何變身為新紅醬

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 台北, 咖啡, 烘焙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴

許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴

汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

髮量越來越少已成全民煩惱！「6個方法」幫你改善落髮 秋冬被喵星人正式接管！LV手袋變萌了、蔡依林18萬貓咪晚宴包搶到斷貨 孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心 戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去 8款層次剪染髮顏色推薦！摩卡可可棕、暖陽棕像打上高光　顯白又高級 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 范少勳、姚淳耀比愛心CP感爆棚　Paul Smith乳牛T恤讓兩人喊：好可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面