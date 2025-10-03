台北咖啡烘焙實驗所「Branch」全新體驗　必點Bean Trio一次喝到3種風味

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

全新開幕的「Branch Coffee Roasters」帶來全新的咖啡廳體驗，在小小空間中完整呈現了咖啡完整的製程，透過選豆、烘焙、沖煮與品飲交織成一段完整的風味故事。

在臺北大安區的巷弄裡，悄悄誕生了一間有點特別的空間「Branch Coffee Roasters」，它試圖重塑消費者理解咖啡的方式，將咖啡從挑選、烘焙到沖煮，完整呈現在同一空間裡的場域。就像座小型的實驗室，也像咖啡的舞台，將每顆豆子盡力展現獨特的樣子。

期望開枝散葉的「Branch」

「Branch」在英文中有「樹枝」的意思，也可以代表「分支」或「延伸」。品牌以此為名，也放進三位幕後推手羅可恬（Tien）、Ethan與Louis的期待，他們希望每一杯咖啡都來自枝枒間孕育的果實，而樹枝象徵咖啡最直覺的起點。其次，團隊也希望這家店能不斷生長開枝散葉，成為新的咖啡能量據點。

Tien也是士林餐飲空間「INTRO Kitchen」的創辦人，這裡結合音樂、選物與餐飲，展現他對生活美學的敏銳感知。而Ethan則來自「Ongu Coffee Roasters 醞玖製研所」的主理人，以科學化的態度研究烘焙，擅長用數據與實驗揭開豆子背後的可能性。咖啡師Louis對沖煮與品飲有著獨到理解。雖然三個人背景截然不同，卻又著同樣對咖啡的熱情而交集，最終也共同孵育的「Branch」。

北歐式的咖啡舞台



「Branch」的外觀，可以看見透明櫥窗裡的烘豆區，而室內空間不大，一眼就能望穿。最醒目的就屬中央那座開放式吧台，所有沖煮、萃取、特調的過程都在這裡展演，就像是咖啡的舞台，客人能透過觀賞參與正個製作過程。

空間色調則以橘紅和木質搭配，再加入銅片老件點綴，簡約又不失溫暖。此外，牆上還掛著Katherine Bernhardt的版畫《ET Phone Home, 2019》，為整體氛圍添上活潑的感受。座位則由板凳、旋轉椅組合而成，少了制式桌椅的距離感，鼓勵人們以放鬆姿態與咖啡對話，整體輕鬆又自在。

滾動式調整的豆單



而「Branch」最核心的咖啡，由烘豆師Ethan每三個月更新一次豆單，選項橫跨傳統處理法、獨立莊園到競賽級生豆，讓消費者能在不同層次的風味之間游走。在這裡，你可以喝到平衡、易飲的配方豆，也能選擇單一產區的濃縮，體會某片土地最直接的氣味。如果偏好層次鮮明，淺焙會展現花果香與酸值；想要兼顧酸甜，中焙則是柔和的選項；若喜歡濃郁，深焙能帶來可可與焦糖般的醇厚感。

更特別的是「B-side project」豆單，是專門挑戰小眾風味或比賽型的豆子。除了是團隊的野心，也想傳達咖啡的面貌絕多元，除了安全選項，也可以透過風味來場冒險。不過 Tien 也認為降低門檻同樣重要，所以店裡設計了「tasting」形式的一套流程，讓初學者一次比較不同豆子的特性，不需要過於專業就能體驗差異。若沒有磨豆機，也能直接在現場購買，請店員協助磨好，甚至選擇浸泡包帶回家。「Branch」透過許多細節，期望讓更多人走進精品咖啡的世界。

飲品延伸自咖啡豆多樣性

”希望待過Branch的經驗，能成為一種無形的「認證」，有個人的底氣，也成為品牌的養分。”

在飲品選項上則緊扣豆單變化，像是Espresso、黑咖啡、奶咖等經典品項，都會隨豆款不同呈現新意。其中最有趣、必點的是「Bean Trio」，他們使用同一款豆子做成濃縮、奶咖與特調，讓客人在三種風貌中自由切換。

▲最有趣、必點的是「Bean Trio」，能一次擁有三種風味。

手沖則是團隊投注最多心力的部分，他們以科學化的方式測試不同參數，卻又不失職人手感。奶咖則會根據不同豆子，挑選最適配的鮮乳搭配，也展現了對「一杯咖啡」的深度理解。除了咖啡，店裡也供應康普茶、輕食，例如可頌、牛肉鹹派與自製費南雪，甚至有Louis發想的生火腿三明治，把法國麵包、生火腿與自製起司組合出意想不到的層次。

此外，Tien也提到，他們希望這裡不只是零售的空間，也能向外延伸到B to B的合作。從設計公司給員工訂購的日常豆子，到企業級的客製化配方，再到完整的設備與諮詢。對他來說，「Branch」的意義不只是經營一門生意，而是培養人與人之間的關係。希望待過這裡的人，未來可能帶著豆子、帶著記憶，把這段經歷延伸出去：「希望待過Branch的經驗，能成為一種無形的『認證』，有個人的底氣，也成為品牌的養分。」在咖啡廳林立的台北，「Branch」要說的故事，是一顆豆子就像店名般有各種延伸的可能。

Branch Coffee Roasters

臺北市大安區仁愛路四段345巷15弄2號1樓

營業時間：週三至週一 10：00－17：00（週二公休）

