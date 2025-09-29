《赴山海》古力娜扎私服堪稱輕熟女穿搭模板！5招搭配清冷御姐氛圍Get

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

《赴山海》女主角古力娜扎雖是古裝女神，不過時裝打扮的她更具清冷韻味，從她的私服造型可以整理出5招輕熟女穿搭公式！

「新疆維納斯」古力娜扎新劇《赴山海》已於9月11日開播，這是她首次擔綱武俠女主，頂級的美貌讓她收穫佳評。娜扎的深邃眉眼和五官出演古裝造型再適合不過，不過私下的她亦是時裝的穿搭教科書，正步入輕熟女子範疇的娜扎，善於營造成熟、質感的時尚氛圍，散發氣場而不會顯老氣，有時還帶些青春活力！以下就來看看娜扎私服當中值得參考的範例有哪些？

古力娜扎私服堪稱輕熟女穿搭模板

1.西裝外套＋牛仔褲＋高跟鞋

一件西裝外套＋牛仔褲，適合職場、都會女性的日常，平時搭配一雙球鞋，有足夠的正式感、也能保持靈活，不過當你想提升氣場時，換上一雙經典漂亮的尖頭高跟鞋，讓品味的高度立刻不同了！

2.蕾絲內搭＋皮革外套＋絲襪

絲質睡衣般的蕾絲內搭，是時下流行趨勢的熱門單品，十分柔美、富女性氣質，不過像古力娜扎搭配上陽剛輪廓的皮衣，則能碰撞出既帥氣又清冷的高級風格，完全就是時髦精！

3.丹寧套裝＋高跟鞋

丹寧外套＋褲裝本是街頭風格的代表，當剪裁修長合身、搭配高跟鞋時，則成為了一套氣勢凌人的戰服，展現的是簡約低調的力量。

4.細肩傘襬洋裝

偶爾古力娜扎也會嘗試輕鬆的裝扮，像是這套絲毫不顯身形的傘襬洋裝，穿上它毫無負擔，還具備減齡的效果！在努力維持優雅、高冷姿態的日常裡，需要的正是這樣溫暖的時刻。

5.及地長大衣

秋冬季節裡要打造出御姐般的氛圍，大衣是不可或缺的單品，不過大衣的版型可要精心挑過！推薦大家的衣櫃中可以納入一件像古力娜扎這樣的及地長度大衣，當造型搭配高跟鞋時，外罩一件幾乎落地的長大衣，能使比例修飾再拉長，更添不真實的距離美感。

