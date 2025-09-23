《家母螳螂》高賢廷紐約時裝週兩款包登熱搜　麂皮半月包本季必備

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國女演員高賢廷出席COS紐約時裝秀，一系列極簡造型搭配的兩款包都找到了！

近期在韓劇《家母螳螂》中飾演連環殺人狂一角而受到熱烈討論的韓國女演員高賢廷，私下的私服風格更是備受韓國網友讚賞，而她簡約俐落的穿搭態度也吸引不少品牌青睞，近日更受邀至紐約出席瑞典極簡品牌COS的時裝秀，從機場到秀場，高賢廷的造型一樣吸睛，特別是搭配的兩款包也登上熱搜，本篇編輯一次整理給你！

高賢廷簡約風格出席COS時裝秀

延續私下簡約大氣的風格，高賢廷以一身俐落的深褐色西裝出席COS在紐約舉行的2025秋冬時裝秀，略寬版的西裝造型，讓她整體看來有著帶點鬆弛感的都會風格，簡單的皮鞋與鱷魚壓紋大型手拿包更是為整體加入了Power suit的氣勢感。

兩款COS包推薦

高賢廷的穿搭在簡約之中還帶著自信的從容，從她的機場出發照就可以看出來，長版西裝大衣搭配的是牛仔褲與皮鞋，肩上的麂皮半月小包更是為整體加入了一種「沒有多想」就出門的輕鬆感。

▲麂皮半月包，約台幣3,812元。

高賢廷出發前往紐約的機場穿搭中，搭配的就是COS秋冬推出的新款半月包，深褐色的麂皮絨面設計，讓包款整體看來更加有冬季感，可調整的肩背帶有同時增加包包的搭配度。

時裝秀後，高賢廷換上寬鬆的襯衫造型，淺藍色的襯衫搭配西裝褲，下身巧妙的疊加上片裙讓基本款的長褲襯衫組合多了時髦的層次感！

▲FOLIO鱷魚紋皮革迷你包，約台幣4,791元。

這套造型高賢廷搭配的是與秀上同系列的鱷魚皮革壓紋包款，不同的是她選擇更有日常風格的迷你尺寸，除了手提之外還可以搭配長背帶作為肩背使用。

高賢廷這次出席COS 2025秋冬系列時裝秀，在韓國討論度也非常高，不僅是本人與COS的風格十分契合，高賢廷在秀上與場外的造型也為COS的極簡時尚做了很完美的延伸。

