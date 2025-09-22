fb ig video search mobile ETtoday

日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！

>

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

來自東京銀座的百年文具名店伊東屋（itoya）首次來台快閃！即日起於台北信義區 DREAM PLAZA 五樓登場，攜手博客來旗艦書店引進近700款原創商品，其中有超過百件為首次在台亮相，讓文具迷不必飛日本，也能一次蒐羅設計美感與功能兼具的日系文具。

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

伊東屋快閃店延續銀座本店的設計語彙，以開放式動線與木質陳列營造溫潤氛圍，搭配禮物包裝服務，呈現日本文具的細緻與秩序美。亮點商品包括義大利牛皮製成的 Itoya Kids 鉛筆盒，售價6,800元與手提課堂包，售價1,920元，以及粒面皮革打造的 COLOR CHART 護照套系列，兼具抗刮耐用與 RFID 防盜設計，適合旅行使用，售價6,000元至7,600元。

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

此外將海產意象化為工具的「美味之魚尺規系列」話題商品也首度登台，鯛魚圓規、鰈魚量角器、鯖魚描字規等，放在桌上絕對成為亮點，實用工具帶有一絲幽默，實在很日本，單價520元至720元不等。

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

而伊東屋招牌 ROMEO No.3 Moment of Discovery 系列同步展出，涵蓋鋼筆、鋼珠筆、皮件與筆記本，價位從8,000元至28,000元，展現品牌超過百年的製筆工藝與當代設計美學。

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

適逢開學季，博客來旗艦書店也於9／30前推出「我的夢想進行式．兒童開學書展」，書籍最低66折，並舉辦親子說故事與新書分享會。10月底前於店內消費，單筆滿2,500元可獲得價值399元的 OKAPI icash 2.0，鑽石會員消費滿2,000元同樣可兌換。

▲誠品生活新店展出大型幾米月亮男孩。（圖／業者提供）

誠品年度最大特賣「萬物市集」也將在9／26於誠品新店500坪實驗場開跑，一口氣集結15萬件商品，從書籍、文具、玩具到潮流選品，最低下殺1折。現場宛如一座大型挖寶倉庫，琳瑯滿目的商品陳列其中，等待消費者尋寶。

圖書區推出中文書6本500元、外文書全面5折起，還有值得收藏的限量珍品，包括完整記錄吉卜力美術館籌劃的《宮崎駿とジブリ美術館》，原價近萬元，現場特價4699元；攝影師薩爾加多的《Amazônia》攝影集則以6折即可入手。對遊戲迷來說，《樂高玩電影2》改編繪本與《動物森友會》攻略手冊只要66元，銅板價就能帶走。

▲誠品生活新店展出大型幾米月亮男孩。（圖／業者提供）

文具與生活小物則是另一個亮點，日本PILOT Juice 限定色筆每支只要5元，法國woodhi 木質明信片最低14元；Pantasy 小王子飛機積木從原價800元降到299元，Sanrio Squishmallows 軟軟棉寶也從499元下殺到199元。現場不僅有價格衝擊的驚喜感，更像一場五感全開的尋寶遊戲。

關鍵字：

文具, 伊東屋, 快閃店, 台北, 限定, 誠品萬物市集

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機 最會穿香奈兒的男人！GD巴黎演唱會換上訂製西裝搭羽毛胸針帥翻舞台 美周記／香水重量級新品報到！Maison Margiela 貼膚麝香一聞愛上 舒華飛倫敦太美！穿Burberry格紋機場造型好甜　萬元泰迪熊掛飾搶鏡 「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人 愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面