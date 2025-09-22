日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！

▲日本百年文具店伊東屋來台快閃。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

來自東京銀座的百年文具名店伊東屋（itoya）首次來台快閃！即日起於台北信義區 DREAM PLAZA 五樓登場，攜手博客來旗艦書店引進近700款原創商品，其中有超過百件為首次在台亮相，讓文具迷不必飛日本，也能一次蒐羅設計美感與功能兼具的日系文具。

伊東屋快閃店延續銀座本店的設計語彙，以開放式動線與木質陳列營造溫潤氛圍，搭配禮物包裝服務，呈現日本文具的細緻與秩序美。亮點商品包括義大利牛皮製成的 Itoya Kids 鉛筆盒，售價6,800元與手提課堂包，售價1,920元，以及粒面皮革打造的 COLOR CHART 護照套系列，兼具抗刮耐用與 RFID 防盜設計，適合旅行使用，售價6,000元至7,600元。

此外將海產意象化為工具的「美味之魚尺規系列」話題商品也首度登台，鯛魚圓規、鰈魚量角器、鯖魚描字規等，放在桌上絕對成為亮點，實用工具帶有一絲幽默，實在很日本，單價520元至720元不等。

而伊東屋招牌 ROMEO No.3 Moment of Discovery 系列同步展出，涵蓋鋼筆、鋼珠筆、皮件與筆記本，價位從8,000元至28,000元，展現品牌超過百年的製筆工藝與當代設計美學。

適逢開學季，博客來旗艦書店也於9／30前推出「我的夢想進行式．兒童開學書展」，書籍最低66折，並舉辦親子說故事與新書分享會。10月底前於店內消費，單筆滿2,500元可獲得價值399元的 OKAPI icash 2.0，鑽石會員消費滿2,000元同樣可兌換。

誠品年度最大特賣「萬物市集」也將在9／26於誠品新店500坪實驗場開跑，一口氣集結15萬件商品，從書籍、文具、玩具到潮流選品，最低下殺1折。現場宛如一座大型挖寶倉庫，琳瑯滿目的商品陳列其中，等待消費者尋寶。

圖書區推出中文書6本500元、外文書全面5折起，還有值得收藏的限量珍品，包括完整記錄吉卜力美術館籌劃的《宮崎駿とジブリ美術館》，原價近萬元，現場特價4699元；攝影師薩爾加多的《Amazônia》攝影集則以6折即可入手。對遊戲迷來說，《樂高玩電影2》改編繪本與《動物森友會》攻略手冊只要66元，銅板價就能帶走。

文具與生活小物則是另一個亮點，日本PILOT Juice 限定色筆每支只要5元，法國woodhi 木質明信片最低14元；Pantasy 小王子飛機積木從原價800元降到299元，Sanrio Squishmallows 軟軟棉寶也從499元下殺到199元。現場不僅有價格衝擊的驚喜感，更像一場五感全開的尋寶遊戲。