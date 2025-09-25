「人間初戀」章若楠慵懶羊毛捲包頭太可愛　配暖調奶咖妝超級溫柔

fb ig video search mobile ETtoday

被人間初戀美貌爆擊！《難哄》章若楠「慵懶羊毛捲」造型太可愛，搭配暖調奶咖妝完成秋冬復古甜妹造型

▲章若楠新髮型。（圖／取自章若楠小紅書，下同）

圖文／CTWANT

因為飾演《難哄》溫以凡爆紅的章若楠近日以一組全新的「慵懶羊毛捲」包頭造型，再度驚艷了所有人的目光。照片中的她，頂著蓬鬆隨性的捲髮，搭配溫柔的暖杏色妝容，在鏡頭前展現出既甜美又帶點迷濛的鬆弛感，彷彿是從秋日電影中走出的女主角，完美詮釋了秋冬季節的溫暖與浪漫。

章若楠「慵懶羊毛捲」滿滿的復古美式氛圍

想打造章若楠同款充滿空氣感的「慵懶羊毛捲」，關鍵在於工具選擇與捲髮手法的結合。首先準備一支直徑約19mm至25mm的小尺寸電棒，並在乾髮上分區處理。技巧在於「正反交錯」，取一撮髮束從靠近髮根約三分之一處開始向內捲，下一撮則向外捲，以此類推，這種不規則的捲向能創造出最自然的蓬鬆層次感。待全頭上完捲並冷卻後，切記不要用梳子，而是用手指伸入髮根，輕柔地將所有捲度撥鬆一些再綁成包頭，但是瀏海兩側的髮絲捲度要保留，一樣是用小尺寸電棒捲，記得拉出不同長度的髮絲分區捲才有層次感。

章若楠暖杏奶咖色系彩妝讓整個妝容超級溫柔

眼妝：使用低飽和的奶茶色或暖杏色大面積打底，再用稍深的紅棕色加強眼尾和下眼瞼，營造深邃感。眼妝的重點在於根根分明的睫毛，而非粗黑的眼線。根根分明的毛流感讓章若楠美得很有識別度。

頰彩：選擇同色系的杏桃色或肉桂色腮紅，從眼下橫向暈染至顴骨，營造出微微曬傷般的純真感，鼻頭也可以刷上腮紅營造氛圍感。

唇妝： 使用柔霧感的豆沙色或乾燥玫瑰色唇彩讓整體妝容更協調，重點是要模糊唇線，唇峰處用水光感唇釉或用打亮產品製造出少女般立體嘟唇感。

▲章若楠暖杏奶咖色系彩妝。（圖／取自楊單小紅書）

章若楠養髮秘訣：用大板梳來梳頭髮、洗頭髮之前先梳頭髮

章若楠分享自己睡前會使用大板梳來梳頭髮，幫助頭皮做疏通的作用也有放鬆效果，她分享從網路上看到每天梳頭髮可以讓頭髮快速變長、也能讓髮根更加蓬鬆，因次自己就養成了這個小習慣。洗頭前先梳頭髮能幫助後續頭皮清潔效果，在洗頭髮前先把頭髮梳開、梳順後，也會讓洗頭髮時少掉一些頭髮。

章若楠養髮秘訣：用「指腹」洗頭而非指甲

許多人洗頭時習慣用指甲搔抓頭皮，覺得這樣才洗得乾淨，但這其實是造成頭皮敏感、發炎甚至掉髮的元兇！章若楠堅持只用「指腹」，以畫圈的方式輕柔地按摩整個頭皮。這樣不僅能溫和地清潔，更能促進頭皮的血液循環，活絡毛囊，為頭髮打造一個健康的生長環境。

章若楠養髮秘訣：定期更換「洗髮精」

她透露自己的髮質雖然不錯，但頭皮也會因為季節、壓力或作息而產生變化。因此，她不會一年到頭只用同一款洗髮精，而是會準備2-3款不同功效的洗髮精（例如：控油型、保濕型、強韌髮根型），根據當下的頭皮狀況交替使用。這能避免頭皮對單一配方產生疲乏，也能更精準地滿足不同時期的護理需求。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

