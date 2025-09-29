fb ig video search mobile ETtoday

金高銀《妳和其餘的一切》再演大學生無違和！牛奶皮膚保養6秘訣全公開

>

34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開

▲金高銀新劇再演大學生。（圖／取自ggonekim IG，下同）

圖文／CTWANT

金高銀在新劇《妳和其餘的一切》再度飾演大學生，她充滿青春無敵的臉龐絲毫看不出已經34歲了！她沒有典型的大眼，卻憑藉著極具辨識度的單眼皮、笑起來能融化一切的治癒系笑容，以及那份獨一無二的清冷氣質，塑造出充滿故事感的「高級臉」。她的美，不是第一眼的驚艷，而是越看越耐人尋味的舒服與自在。而支撐這份獨特魅力的，正是她那彷彿能透出光來的無瑕水光肌。看似毫不費力的美麗背後，其實藏著一套值得所有女生學習的「極簡自律」保養哲學。

金高銀保養技巧：面膜密集修護法

金高銀曾在KBS節目《Happy Together》中分享因為拍戲工作太忙碌，皮膚也跟著開始暗沉、無光，她就會用天天敷面膜來幫肌膚迅速補水，達到一個幫皮膚快速充電的效果，「面膜密集修護法」她一個月會使用一次，一次執行一週，可以選擇溫和保濕成分的面膜再這樣做比較不會刺激皮膚喔。

34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開

金高銀保養技巧：由內而外的「喝水大法」

這是金高銀在無數採訪中，最常被提及、也是她認為最重要的保養基礎。她認為皮膚的光澤與水潤，必須從身體內部打好根基。

每天2000c.c.溫水： 她堅持每天一定要喝足2公升的溫開水，幫助身體促進新陳代謝、有效排毒。充足的水分是維持肌膚細胞飽滿、看起來水潤透亮的最根本原因。

搭配無咖啡因大麥茶： 除了白開水，她也會喝大量的「大麥茶」。大麥茶不僅能幫助消水腫，對於養顏美容也很有幫助，是韓國女星們人手一杯的美容聖品。

34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開

金高銀保養技巧：「減法保養」哲學， Less is More

相較於韓國流行的10道保養程序，金高銀的護膚理念是「化繁為簡」。她認為在臉上塗抹過多產品，反而會造成肌膚負擔，特別是在換季或皮膚不穩定時。

精準護膚： 她的日常保養步驟非常簡單，通常只專注於清潔、基礎保濕（化妝水、精華液）、鎖水（乳液／乳霜）和防曬。她會選擇成分單純、適合自己膚質的產品，讓肌膚專注吸收真正需要的養分。

34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開

金高銀保養技巧：保濕噴霧不離手，隨時隨地補水

作為演員，需要長時間待在乾燥的攝影棚或飛機上，肌膚水分極易流失。金高銀的包包裡，絕對少不了的就是一瓶保濕噴霧。只要感覺到肌膚緊繃或乾燥，她就會立刻拿出噴霧為臉部補水，迅速緩解乾燥不適，並維持妝容的服貼與光澤感。這個簡單的動作，是她維持全天候水光肌的秘密武器。

34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開

金高銀保養技巧：溫和深層清潔，維持肌膚透明感

要讓保養品有效吸收，乾淨的肌膚是第一前提。金高銀非常注重清潔，但同時強調「溫和」。

徹底卸妝： 因為工作需要長時間帶妝，她回家第一件事就是徹底卸妝，確保毛孔內沒有任何殘妝與髒污。

定期溫和去角質： 她會每週進行1－2次的溫和去角質或使用清潔面膜，幫助代謝掉老廢角質，避免膚色暗沉，讓肌膚維持應有的透明感與光澤度。

34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開

金高銀保養技巧：臉部按摩消水腫，緊緻輪廓線

要維持「高級臉」清晰的下顎線與立體感，對抗水腫是每日的功課。

搭配保養品按摩： 她在塗抹乳液或乳霜時，會搭配簡單的臉部按摩。用指腹或按摩滾輪，由下往上、由內而外地輕柔提拉，特別是針對下顎線、顴骨下方與眼周等容易浮腫的部位。

促進循環： 這個動作不僅能幫助保養品吸收，更能促進臉部血液循環，快速消除早晨起床時的浮腫，讓輪廓更緊緻、氣色更紅潤。

34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開

延伸閱讀
緊握不放1／孫其君夜巡東張西望　牽手阿姨獲得滿滿正能量
瘋傳「北捷國小生昏倒沒人敢扶」？　網眼尖怒點真相：醜化台灣
原始連結

關鍵字：

周刊王, 金高銀, 保養, 妳和其餘的一切

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

中秋節怎麼能少了蛋黃酥！全台人氣蛋黃酥推薦　每家都一蛋難求

中秋節怎麼能少了蛋黃酥！全台人氣蛋黃酥推薦　每家都一蛋難求

Seiko寵台灣客造獨家款　24,000元擁有落羽松優雅錶 最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間 台北首間精品百貨年底收攤　SOGO：最後一次周年慶會很精彩 星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面