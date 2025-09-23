fb ig video search mobile ETtoday

晚上睡不著？專家教你設定「４個好眠提醒」　一覺到天亮

>

▲▼好眠行事曆。（圖／品牌提供）

▲4個好眠小提醒避免晚上睡不著。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

超過一半的現代人都有睡眠障礙，不是累了還不想睡，要不然就是像睡卻睡不著，好不容易睡著，醒來卻很累，其實睡眠問題看似出現在夜晚，其實和白天節奏管理大有關係。auscentic教你設定4個小提醒，預約一夜好眠。

▲▼好眠行事曆。（圖／品牌提供）

▲每天的最後一口咖啡也影響睡眠品質。

根據美國睡眠醫學學會提到，優質睡眠不只是睡得夠，更取決於「適當的時間、規律的節奏，以及移除可能的睡眠障礙」。這意味著白天的每個小習慣，都可能成為晚上是否睡得有效率的關鍵。

#下午 15:30 - 設定「無咖啡因」提醒

有喝咖啡習慣的朋友，邀請把自己每天的「最後一口」安排在睡前 ≥ 8 小時；若今晚想早睡，提醒也一起提前。因為咖啡因會佔據腦中「腺苷」受體，將疲勞訊號「靜音」約 5–8小時，在咖啡因阻斷腺苷作用時，不僅會延後出現睡意，更重要的是影響到深層睡眠比例，因此起床會覺得累。

#晚上 19:30 - 設定「停止進食」提醒

邀請把自己「停止進食時間」放在睡前 ≥ 4 小時；這麼做可避免消化系統干擾、穩定血糖，幫助夜間修復。如果晚餐時間太晚，那建議降低進食量，並選擇易消化食物。睡前太近的進食，會讓消化持續運作、交感神經活性難以降低，抑制副交感神經主導的修復過程，使入睡不易並降低心率變異度（HRV）與深眠比例。

#晚上 23:00~23:30 - 設定「睡前儀式」提醒

每天睡前 30 分鐘至 1 小時前，重複以相同順序做幾件簡單的事，就是在向大腦傳遞
訊號「今天結束了，現在可以休息了。」在這 30 分鐘裡，請調暗燈光，選擇放鬆活動，例如伸展或靜坐，讓思緒放緩。降低交感神經活性並啟動副交感神經，幫助褪黑激素分泌與睡意生成。

#晚上 23:30 ~ 早上 07:30 - 設定固定「睡眠時間」

邀請把每日的睡眠時間設定為固定時段，例如 23:30–07:30，週末與平日的差距盡量不超過 1 小時。固定的入睡與起床時間，能穩定生理時鐘，讓褪黑激素與皮質醇等荷爾蒙節律有序運作，幫助更快入睡並延長深眠，同時提升睡眠效率與日間專注力。

關鍵字：

睡眠, 生活管理, 睡眠品質, 科學方法, 提醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛

小心肌肉流失鬆垮垮！蛋白質攝取不足「6大警訊」要注意　

小心肌肉流失鬆垮垮！蛋白質攝取不足「6大警訊」要注意　

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！ 晚上睡不著？專家教你設定「４個好眠提醒」　一覺到天亮 36歲李鐘奭重回顏值巔峰！熱舞影片帥翻　靠6招維持神級牛奶皮膚 厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬 Z世代「拒當主管」觀念正在擴大　真正的進步是「不犧牲，仍能把事做成」 大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵 方志友樂接日本國民B群代言　自曝去年骨裂後又長高了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面