提分手後最容易後悔的星座Top 3！第一名絕情又多情　獨自念念不忘

星座,占卜。（圖／tvn_drama IG）

▲最容易在分手後後悔的三大星座。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

在感情世界裡，有些星座在情緒衝動下率先說出口「分手」二字，但事後冷靜下來，卻常常陷入無盡後悔。他們並非不愛，只是當下無法妥善表達，往往在失去之後才更深刻感受到對方的重要，以下盤點最容易在分手後後悔的三大星座。

Top 3 雙魚座

雙魚座本身就是感情中最敏感的星座之一，他們常常在爭吵或不安時，因為想要測試對方的在乎程度，而輕易說出分手。然而，一旦真正分開，雙魚的依賴與情感需求就會浮現，他們很快感到孤單，甚至因為回憶的濾鏡而放大對方的優點。雙魚往往不是不愛，而是太容易受情緒擺布。當冷靜後，他們會反思自己的衝動，後悔沒有多給彼此一次機會。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座重視安全感與歸屬感，他們在感情中投入極多，對家庭與長遠未來有強烈期待。當巨蟹提出分手，多半是因為在爭執中感覺被忽略或受傷，想用分手來表達不滿。但當真正離開後，他們很難割捨曾經的點滴，巨蟹對伴侶的照顧、對共同生活的依戀，使他們在分手後容易陷入自責，懷疑自己是否太倉促。這種不捨與深情，讓巨蟹成為最容易回頭、也最可能想要修復關係的星座之一。

Top 1 天蠍座

天蠍座向來專情且執著，他們在感情中全情投入，甚至帶有強烈的佔有慾，當天蠍提出分手，通常是因為感到背叛或不安，但一旦冷靜，他們會被內心的深情拉回。他們很難真正割捨曾經的愛，反而在失去後更深切體會對方在生命中的重要，天蠍的愛強烈到即使口頭放手，心底依然牽掛，後悔的情緒往往來得猛烈，也最容易在分手後陷入掙扎，想要重燃舊情。

星座, 運勢, 巨蟹座, 雙魚座, 天蠍座

