包開箱／孫芸芸曬Chloé千禧經典鎖頭包！Paddington隔20年回歸亮點一次看





▲ 超模Kendall Jenner演繹Chloé Paddington形象廣告 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／專題報導

時尚總在不斷輪迴中綻放新的光芒，2005 年，Chloé 以 Paddington 鎖頭包打下江山，憑藉醒目的金屬鎖頭設計和柔軟的皮革輪廓，迅速成為品牌「It Bag」，當年 Paris Hilton、Lindsay Lohan 與 Jennifer Lopez 人手一顆，街拍瞬間成為經典畫面。如今恰逢 Paddington 問世 20 周年，品牌特別推出全新版本，延續經典並融入當代設計語言，再度吸引全球時尚圈目光，帶你穿越入一場千禧時代的美夢。





▲Chloé Paddington 鎖頭包以倫敦 Paddington 地區命名，於2005春夏大秀上首度亮相，而今再度捲土重來 。（圖／品牌提供）

經典設計的復刻與進化

Paddington 鎖頭包以倫敦 Paddington 地區命名，於2005春夏大秀上首度亮相，由當時的創意總監也就是大名鼎鼎的「極簡教母」Phoebe Philo 親手設計，包款象徵千禧時代的美學核心，最大亮點就是正中央的超大金屬鎖頭與鑰匙吊飾，帶來強烈的辨識度，也象徵著女性對自我風格的掌控。現任創意總監 Chemena Kamali 在保留經典元素的同時，注入當代美學，2025 年新版以 52 顆鉚釘致敬品牌創立於 1952 年的歷史，結構上則以更輕盈的五金與調整後的包型，提升日常實用性。包身選用 LWG 認證的水牛皮，賦予觸感與外型兼具的復古質感。與以往雙拉鍊的設計不同，新版改為單拉鍊與可調節肩背帶，既保留經典，又更符合現代女性需求。

名人演繹：鎖頭包的百變風格





▲Chloé Paddington 鎖頭包孫芸芸、Ella輪番演繹 。（圖／品牌提供）

全新 Paddington 一上市，立刻受到眾多名人青睞，時尚名媛孫芸芸率先以黑色版本示範穿搭，搭配黑色蕾絲露背長裙，散發性感與率性兼具的氛圍，金色鎖頭在燈光映照下成為全場焦點。Ella 陳嘉樺則以白 T 搭配牛仔褲的簡單造型，手拎紅棕色鎖頭包，將日常穿搭瞬間拉升質感。

全新的鎖頭包Paddington推出包括肩背款在內的多樣選擇，色系上圍繞著一股濃濃的秋冬溫潤感，包含基本不敗的黑色、象牙白調，以及焦糖色、石榴紅色、橄欖綠等，讓這顆 It Bag 再度躍上當代女性的願望清單。

【看更多話題款式】

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。





▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）





▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

