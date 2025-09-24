Jacquemus x Nike話題鬆餅鞋搶先看！運動芭蕾美學、皮革Swoosh成焦點

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌Nike近期積極展開聯名，這次與法國設計師品牌 Jacquemus 再度強強聯手，這次選中 1972 年誕生的傳奇鞋款 Moon Shoe注入全新靈魂。半世紀前，Moon Shoe 憑藉獨特的「鬆餅格」鞋底，在跑道上留下月球般的印記，成為 Nike 鞋履史上最具代表性的符號之一，如今，它化身時尚與運動的混血單品，勢必成為潮流圈的話題焦點。

原版 Moon Shoe 出自 Nike 聯合創辦人 Bill Bowerman 之手，靈感竟然來自他太太的鬆餅機，這個看似偶然的巧思，卻徹底顛覆了跑鞋的設計邏輯，也成就了後續一系列經典款式。Jacquemus 接手後，保留了這份歷史底蘊，同時讓鞋款更貼近時尚語境。從鞋面到鞋底的比例線條，都散發著如芭蕾舞鞋般的優雅，將運動基因轉化成當代美學。





▲運動品牌Nike近期積極展開聯名，這次與法國設計師品牌 Jacquemus 再度強強聯手，這次選中 1972 年誕生的傳奇鞋款 Moon Shoe注入全新靈魂 。（圖／品牌提供）

全新版本以褶皺尼龍打造鞋面，結合皮革 Swoosh，呈現輕盈卻具層次的視覺效果。鞋舌與鞋墊上壓印 Jacquemus 字樣，鞋帶尾端的細節更是藏著小心機，鞋盒同樣不容忽視，以復古橘色外盒搭配專屬內襯，向 Nike 前身「Blue Ribbon Sports」致敬。

Nike x Jacquemus Moon Shoe 釋出三款配色，涵蓋大地感的 Alabaster、低調冷冽的 Off Noir，以及搶眼鮮明的 University Red。不論是喜歡極簡穿搭，還是追求街頭亮點，這三種選擇都能完美融入日常造型。Jacquemus 更在巴黎春夏時裝週的伸展台上，率先讓這雙鞋登場，讓它直接躍升為伸展台與街頭的雙棲單品。這是雙方第四次攜手推出鞋款，繼 J Force 1 與 Air Humara 之後，再次引爆收藏熱潮，全新 Moon Shoe 將於 10 月 10 日在台北 FRUITION 限定發售。

