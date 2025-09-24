新光三越南西B2改裝15家新櫃進駐　8品牌推買一送一

▲新光三越南西B2改裝重新開幕，引進話題品牌。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越台北南西店一館B2食品館歷經十年首次大規模改裝，9／24正式以全新面貌登場。此次一口氣引進15個新品牌，包括日本百年名店「坂角總本舖」全台首櫃，以及「法朋烘焙甜點坊」百貨首櫃等，從甜點、伴手禮到熟食與超市皆全面升級。同時也祭出開幕優惠，包含然花抄院、麗緻坊、TUTUKAKI司康小売所等8間品牌推出買一送一。

南西B2食品館這次主打「全台首櫃×百貨首發×區域獨家」陣容。日本自1889年創立的「坂角總本舖」首次來台，帶來海老脆餅與名古屋限定海老煎餅等經典商品。法式甜點品牌「法朋烘焙甜點坊」則首度進駐百貨，以手工烘焙的老奶奶檸檬蛋糕與切片蛋糕搶攻甜點控。





另有北部獨家的韓式胖卡龍專賣「溫點」，以及西區獨家的中菜品牌「詠豐堂」和平價精緻餐飲「五円料理所」，再加上京都百年和菓子「然花抄院」、台灣甜點品牌「簡單李」、以及以英式司康結合日式美學的「TUTUKAKI司康小売所」，構築出多元化的美食版圖。

▲TUTUKAKI司康小売所。

為慶祝開幕，多家新櫃同步推出買一送一或限時優惠。然花抄院的「綜合幻月8入禮盒」限定期間買一送一，每日限量20組；麗緻坊4吋黑森林蛋糕同樣買一送一，每日限量10組。TUTUKAKI司康小売所於10／2至10／5期間，也提供原味司康買一送一，每日限量30份；簡單李則有法式奶油脆餅買一送一。生鮮超市也加入行列，包括日本麝香葡萄、祕魯藍莓、日本青森蘋果與日本A5和牛小排等品項皆有買一送一限量優惠。

▲然花抄院。

▲麗緻坊。

除了甜點與伴手禮，熟食區域同步增添新意。詠豐堂帶來精緻上海菜，五円料理所主打家常料理，米達人與売兆則以米食與滷味呈現日常風味，強調「家的溫度」。館方也將超市全面升級為「美麗市場」，強化酒品、水果、熟食與肉舖四大區域，引進長野麝香葡萄、鳥取新甘泉梨與精選肉品。

新莊宏匯廣場下半年迎來4間「新北首店」話題，9／26小米之家首間新北百貨直營店開幕，10月再迎來三星旗艦體驗館、科技生活選物店「創Q space」與精品咖啡「奎士咖啡」，從3C到咖啡輕食補齊一站式生活場景。業者還推「卡友好禮季」作為周年慶前哨，加碼點數與滿額禮，鎖定會員回流商機。

▲奎士咖啡新北首店將插旗宏匯廣場，此為台北市府店。（圖／奎士咖啡提供）

宏匯廣場近期迎接4品牌「新北首店」，包括小米之家直營店9／26開幕，從9／28～9／29購機指定品享限定優惠；同期間單筆消費滿2,000元並加入小米官方LINE，加贈品牌帆布袋，滿5,000元可再參加抽獎；三星旗艦體驗館10／10開幕，強調全系列AI應用與新品體驗；「創Q space」則在10／8登場，10／8～10／22消費滿1,500元送Qbies帆布袋、滿1萬元送24吋彩虹熊。奎士咖啡則在10／16開幕，10／16～11／15單筆滿300元，可參加總價值20萬元的開幕抽獎。