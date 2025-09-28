中秋節怎麼能少了蛋黃酥！全台人氣蛋黃酥推薦　每家都一蛋難求

文／MENU美食誌

一次網羅全台超強蛋黃酥，每口都是酥香蛋黃的極致享受。

陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY

台北市松山區

號稱蛋黃酥界的演唱會門票，被譽為最難搶的蛋黃酥之一。嚴選紅土醃製鹹蛋黃，搭配減糖豆沙，和頂級奶油製作的酥皮，打造出細緻的獨特口感。

▲陳耀訓蛋黃酥被譽為最難搶的蛋黃酥之一。（圖／美食客Stacy C.提供）

Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊

台北市大安區

被譽為蛋黃酥界香奈兒的法朋烘焙甜點坊，以40%酥皮、40%紅豆餡、20%蛋黃的黃金比例製成，選用優質鹹蛋黃與低糖紅豆餡打造出甜而不膩的好滋味。

▲法朋烘焙甜點坊被譽為蛋黃酥界香奈兒。（圖／美食客VAS提供）

不二製餅

台中市南屯區

曾創下日銷萬盒的紀錄，嚴選紐西蘭進口奶油和產地直送的紅土鹹鴨蛋，香氣十足的酥脆外皮，和細緻的紅豆沙，搭配現代設計的精緻包裝，絕對是送禮的不二人選。

▲不二製餅。（圖／美食客Hani提供）

不二坊

彰化縣彰化市

風靡全台的古早味人氣蛋黃酥不二坊，以販售傳統台式糕餅為主，鹹香濕潤的蛋黃，搭配上內餡綿密的紅豆泥，風味平衡且價錢實惠，被譽為彰化在地最強的蛋黃酥。

▲風靡全台的古早味人氣蛋黃酥不二坊。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

林記糕餅舖

彰化縣彰化市

隱身大埔市場裡的蛋黃酥，是擁有40年經驗糕餅師傅的自創品牌，特別強調蛋黃酥酥香的口感，外皮酥脆扎實不掉屑，鹹甜交融、入口即化，令人印象深刻。

▲林記糕餅舖。（圖／美食客到處當個假吃貨提供）

新口味食品行

彰化縣鹿港鎮

鹿港在地人的隱藏蛋黃酥口袋名單，主打結合傳統製餅技術與高品質原料，酥皮輕盈酥脆不油膩，內餡細膩滑順綿密，另外也有販售無蛋蛋黃酥特製品項。

▲新口味食品行。（圖／美食客Stacy C.提供）



延伸閱讀

網路瘋傳的必吃中秋節月餅，你入手了嗎？這六間無論送禮或是自己吃都很推，趕快收藏起來吧！



烤肉香氣迎中秋，精選台北六間必訪人氣燒肉餐廳，趕快手刀訂位去吧！



※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。