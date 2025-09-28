fb ig video search mobile ETtoday

中秋節怎麼能少了蛋黃酥！全台人氣蛋黃酥推薦　每家都一蛋難求

>

文／MENU美食誌

一次網羅全台超強蛋黃酥，每口都是酥香蛋黃的極致享受。

陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY
台北市松山區

號稱蛋黃酥界的演唱會門票，被譽為最難搶的蛋黃酥之一。嚴選紅土醃製鹹蛋黃，搭配減糖豆沙，和頂級奶油製作的酥皮，打造出細緻的獨特口感。

▲蛋黃酥 。（圖／美食誌提供）

▲陳耀訓蛋黃酥被譽為最難搶的蛋黃酥之一。（圖／美食客Stacy C.提供）

Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊
台北市大安區

被譽為蛋黃酥界香奈兒的法朋烘焙甜點坊，以40%酥皮、40%紅豆餡、20%蛋黃的黃金比例製成，選用優質鹹蛋黃與低糖紅豆餡打造出甜而不膩的好滋味。

▲蛋黃酥 。（圖／美食誌提供）

▲法朋烘焙甜點坊被譽為蛋黃酥界香奈兒。（圖／美食客VAS提供）

不二製餅
台中市南屯區

曾創下日銷萬盒的紀錄，嚴選紐西蘭進口奶油和產地直送的紅土鹹鴨蛋，香氣十足的酥脆外皮，和細緻的紅豆沙，搭配現代設計的精緻包裝，絕對是送禮的不二人選。

▲蛋黃酥 。（圖／美食誌提供）

▲不二製餅。（圖／美食客Hani提供）

不二坊
彰化縣彰化市

風靡全台的古早味人氣蛋黃酥不二坊，以販售傳統台式糕餅為主，鹹香濕潤的蛋黃，搭配上內餡綿密的紅豆泥，風味平衡且價錢實惠，被譽為彰化在地最強的蛋黃酥。

▲蛋黃酥 。（圖／美食誌提供）

▲風靡全台的古早味人氣蛋黃酥不二坊。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

林記糕餅舖
彰化縣彰化市

隱身大埔市場裡的蛋黃酥，是擁有40年經驗糕餅師傅的自創品牌，特別強調蛋黃酥酥香的口感，外皮酥脆扎實不掉屑，鹹甜交融、入口即化，令人印象深刻。

▲蛋黃酥 。（圖／美食誌提供）

▲林記糕餅舖。（圖／美食客到處當個假吃貨提供）

新口味食品行
彰化縣鹿港鎮

鹿港在地人的隱藏蛋黃酥口袋名單，主打結合傳統製餅技術與高品質原料，酥皮輕盈酥脆不油膩，內餡細膩滑順綿密，另外也有販售無蛋蛋黃酥特製品項。

▲蛋黃酥 。（圖／美食誌提供）

▲新口味食品行。（圖／美食客Stacy C.提供）

延伸閱讀

網路瘋傳的必吃中秋節月餅，你入手了嗎？這六間無論送禮或是自己吃都很推，趕快收藏起來吧！

烤肉香氣迎中秋，精選台北六間必訪人氣燒肉餐廳，趕快手刀訂位去吧！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 中秋節, 蛋黃酥, 禮盒, 伴手禮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難 文具控錢包危險了！「銀座伊東屋」快閃台北　牛皮鉛筆盒首登台販售 台中新光三越今重開幕「一開門爆滿」　常客：終於回來了！ 韓韶禧同款「巧克力色FILA薄底鞋」買得到　LASCOTE山脈裝是王一博設計的 2025偽體香香膏10款推薦！要怎麼選？香膏用法解析＋持香技巧一次看懂 周杰倫聯手帝舵表設計月相錶　定價不到9萬極具競爭力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面