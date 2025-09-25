fb ig video search mobile ETtoday

「人間AI」aespa Karina超甜機場造型！PRADA新寵兒ENHYPEN飛米蘭看秀

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏米蘭時裝周已經開跑，南韓偶像天團ENHYPEN與aespa隊長Karina於近日現身仁川機場，準備飛往米蘭參加即將登場的PRADA 2026春夏女裝大秀，在機場穿搭方面已經搶先預熱一波，他們以充滿辨識度的PRADA造型亮相，休閒不失精緻感。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲「人間AI」aespa隊長Karina，已經是PRADA秀場常客，她這次出發選擇清新甜美卻不失個性的機場造型。（圖／品牌提供）

擁有「人間AI」之稱的aespa隊長Karina，已經是PRADA秀場常客，她這次出發選擇清新甜美卻不失個性的機場造型，身穿淺藍色寬鬆上衣，搭配百褶短裙，整體散發出學院風與青春感；而肩上的黑色PRADA尼龍後背包成為造型亮點，兼具實用與辨識度。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲ENHYPEN七位成員以各具個性的PRADA穿搭演繹出不同風格，卻仍保有整體的一致感 。（圖／品牌提供）

ENHYPEN七位成員以各具個性的PRADA穿搭演繹出不同風格，卻仍保有整體的一致感。他們多以牛仔與皮革作為造型核心，展現簡約又高級的時尚態度。成員們搭配皮帶、樂福鞋與皮革包款，將青春活力與成熟氣場結合，詮釋出機場時尚的最佳範例。再加上品牌標誌性的手提包與旅行袋，完美呈現「年輕時尚偶像」的團體形象，PRADA 2026春夏女裝大秀即將在台灣時間9月25日晚上8點登場。

▲▼ 機場穿搭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 機場穿搭 。（圖／品牌提供）

▲（依序）男團 Stray Kids 隊長方燦、檀健次現身機場 。（圖／品牌提供）

男團 Stray Kids 隊長方燦、檀健次則是受邀出席 FENDI 2026 春夏男女裝大秀，方燦詮釋了自在的旅行穿著，米色外套與黑色羊毛長褲，細節處綴上 FF 標誌金屬點綴，既俐落又不失奢華。最搶眼的莫過於手中的 FENDI Flux 特大郵差袋，黑色平滑皮革縫製，配上松鼠掛飾，為整體造型增添一絲活潑趣味。另一位品牌代言人檀健次以 2025 秋冬男士系列造型亮相機場，他以輕鬆自在的鬆弛姿態演繹率性風格，背上 FENDI Flux 背包，搭配 FENDI Best Friends Forever 吊飾點綴細節，舉手投足間盡顯時尚態度。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

ET Fashion

