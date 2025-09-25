許光漢新身分帥照公開！拿下Canada Goose品牌大使成為亞洲第一人

記者鮑璿安／綜合報導

奢華戶外品牌 Canada Goose 正式宣布炙手可熱的演員許光漢擔任全球品牌大使，成為亞洲第一人，演繹品牌兼具機能與時尚的多重面貌，也驚喜釋出多張全新形象照，畫面中許光漢透過兩組造型，完美展現戶外冒險與摩登都市間的平衡。

「對我而言，Canada Goose 不僅是探索世界的靈感來源，更是一座通往自然的橋樑。它提醒我們，內心的疆界無限延展。能與Canada Goose攜手，引領人們更貼近自然之美，我深感榮幸。」許光漢表示。

▲Canada Goose 正式宣布炙手可熱的演員許光漢擔任全球品牌大使。（圖／品牌提供）

許光漢首套造型選用 Alberni 雙面羊毛抓絨飛行員外套，結合 Kind Fleece 再生羊毛抓絨與 Bold Ripstop 抗撕裂棉質尼龍，將溫潤與硬朗質地並存。許光漢內搭輕便單品，並以軍裝風格的立體剪裁烘托肩膀線條，腰部抽繩設計不僅強調結構感，更讓輪廓自由調節，舉手投足之間流露率性與探索精神。

第二套造型則轉向 Snow Goose 膠囊系列，以創意總監 Haider Ackermann 的設計理念為核心。許光漢身穿橘色 Rupert 雨衣 搭配 霧灰色 Huron 短褲，外層再罩上白灰調的羊羔絨外套，創造出強烈的撞色效果。外套的蓬鬆質感與科技面料結合，使保暖與輕盈並行；同時腰間搭配暮藍色腰包，兼具實用與街頭風格。

男神許光漢退伍後魅力依舊不減，立刻就展開滿滿的工作行程寵粉，而他更驚喜登上UNIQLO 來台15 周年的第一波形象大片，馬上引爆話題！這次他化身品牌大使，演繹秋冬重溯經典系列，簡單單品也能穿出滿滿氛圍感，許太太們要把帥照收好收滿啊。





▲許光漢登上UNIQLO 來台15 周年的第一波形象大片，擔任品牌大使 。（圖／品牌提供）

在最新形象大片中，許光漢以極簡卻充滿質感的造型示範多種 LifeWear 穿搭，宛如居家男孩般的視角簡直太心動。首先他選穿 AIRism 棉質寬版圓領 T 恤，搭配 UNIQLO : C 系列打褶直筒牛仔長褲。這套裝扮輪廓俐落，展現自在率性的日常感，同時保有清爽舒適的機能性。