台北首間精品百貨年底收攤　SOGO：最後一次周年慶會很精彩

記者蔡惠如／綜合報導

台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」即將在12月熄燈，正式走入歷史，SOGO董事長黃晴雯表示，敦化館一直都跟房東相處愉快，新地主也很積極跟SOGO展現合作意願，但因為使用面積有限，為了提供客戶更好的購物體驗，將在年底正式熄燈，而最後一次的敦化館周年慶也會端出最好的優惠。

▲SOGO敦化館。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO敦化館預計12月底熄燈。（圖／記者蔡惠如攝）

在東區經營30年的SOGO敦化館，是台北現存最老的精品百貨，2025年底即將正式走入歷史，預計改建成高樓豪宅，該地段由皇翔建設在2021年取得，因原房東與SOGO簽約至2025年底，故依照合約走至現今，SOGO表示敦化館將持續營業至12月，正式熄燈日將在周慶後公開，預計敦化館歇業後，都更改建成新的東區豪宅。

SOGO董事長黃晴雯表示，敦化館內有許多非常低調的超級大戶，貢獻很高的客單價，在SOGO大巨蛋（遠東Garden City）到位後，也將接手敦化館客群的部分需求，因為有更大空間、更多品牌與餐飲可以提供VVIP豐富的服務需求，頂級精品也有復興館、忠孝館可做銜接，而今年敦化館將迎接最後一個周年慶，到時也會有史上最高的優惠回饋登場。 

SOGO敦化館原為永琦百貨，還曾在地下室開出全台第一間IKEA，之後由SOGO接手經營，進駐多個時尚品牌，還有許多台灣設計師品牌在此駐點，因為風格簡約低調，成為周邊居民以及東區貴婦的後花園，現有Prada、Celine、Valextra等國際精品，漢來海港等人氣餐飲也在其內，店內的Tiffany還創下全台坪效前三名。

另一間歷史悠久的精品百貨為麗晶精品，其飯店開業時間為1990年，目前營業滿34年，樓下賣場麗晶精品營業時間也超過25年。

