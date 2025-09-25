美式足球巨星戴名錶被追問哪買　拓展副業和泰勒絲未婚夫開牛排館

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT宣布效力於美式足球堪薩斯市酋長隊的先發四分衛 Patrick Mahomes成為最新品牌大使。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT與運動界頂尖選手關係緊密，華麗代言陣容再添新星，宣布美式足球超級巨星 Patrick Mahomes（派屈克馬霍姆斯）成為最新品牌大使，30歲的他是堪薩斯市酋長隊先發四分衛，帶領球隊奪得三屆超級盃冠軍，更獲封兩屆NFL MVP，他在場上戰略靈活、打破常規的非凡表現，與勇敢追球突破的HUBLOT品牌精神不謀而合，他說：「最酷的是，大家總會問：『你戴的是什麼錶？在哪裡買得到？』我很享受分享這份風格，讓大家感受HUBLOT的獨特態度。」

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲Patrick Mahomes佩戴HUBLOT Big Bang 20周年Unico限量版皇金款。

Patrick Mahomes與流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）未婚夫Travis Kelce（崔維斯凱爾西）都效力於美式足球堪薩斯市酋長隊，兩人交情好，還合開以兩人球衣背號為名的1587 Prime牛排館，Travis Kelce更是Patrick Mahomes的鐘錶啟蒙者，讓他從最選錶注重外觀美學，逐漸重視歷史、傳統與製錶功能。他最愛的HUBLOT錶款正是Big Bang 20周年UNICO限量版皇金陶瓷款，在他心中Big Bang的定義就是「完美」。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT限量250只的Big Bang系列20周年UNICO限量版皇金陶瓷款，1,245,000元。

同屬LVMH集團的TAG Heuer（泰格豪雅）則鼎力支持F1賽事，並與紅牛車隊密切合作，旗下荷蘭籍明星賽車手Max Verstappen（馬克斯維斯塔潘）在義大利大獎賽（Monza）上締造了此賽道史上最快單圈紀錄，並在成功捧起冠軍獎杯時，秀出他的幸運物TAG Heuer Monaco 經典左冠計時腕錶，此錶款自1969 年問世以來，以方形錶殼及左冠設計著稱，具自動計時功能，是賽車錶界的傳奇之作。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲效力於紅牛車隊的Max Verstappen於F1義大利大獎賽奪冠，佩戴TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕錶出戰。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕錶，269,000元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

