fb ig video search mobile ETtoday

蕾哈娜抱嫩嬰照戴百萬AP金錶　粉紅面盤呼應喜迎女兒心情

>

▲▼ 蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）

▲蕾哈娜喜迎女兒Rocki Irish Mayers誕生，她戴著金鍊與AP金錶當時尚媽咪。（圖／翻攝badgalriri IG）

記者陳雅韻／台北報導

西洋流行樂天后、也是彩妝品牌Fenty Beauty創辦人的蕾哈娜（Rihanna），宣布13日已平安產下女兒Rocki Irish Mayers，是她和饒舌歌手A$AP Rocky繼兩個兒子RZA、Riot Rose後的第三個孩子，她於IG分享抱著女兒散發慈母光輝的照片，有別於一般媽咪怕碰傷嫩嬰而避戴珠寶首飾，她照樣戴著金鍊、戒指與百萬元AP（Audemars Piguet，愛彼）百萬金錶，已生三胎的她得心應手，繼續當時尚媽咪。

蕾哈娜的孕期穿搭向來備受矚目，因她總是以前衛大膽造型上街，尤其愛露孕肚，堅持孕期一樣要時髦漂亮。她曾裹著皮草大衣露事業線，手拿著Dior J’adore香水宣傳，輕鬆展現巨星風範。

▲▼ 蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）

▲蕾哈娜佩戴AP皇家橡樹系列粉紅色面盤的18K玫瑰金錶，1,853,000元。（圖／翻攝AP官網）

即便剛生產完，蕾哈娜懷裡抱著寶貝女兒，首飾一樣也沒少戴，她所戴的AP 34毫米Royal Oak皇家橡樹玫瑰金鍊帶錶，搭配粉紅色「Grande Tapisserie」大型格紋錶面，甜蜜色彩恰好呼應她喜迎女兒到來的粉紅心情。

▲▼ 蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）

▲蕾哈娜在孕期時穿搭時髦，宣傳Dior J’adore香水。（圖／翻攝badgalriri IG）

►李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

►色情兔衝錶上海灘　Franck Muller讓人臉紅心跳

關鍵字：

蕾哈娜, AP, Audemars Piguet

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「賭王最美千金」何超蓮深溝閃耀　絕配葫蘆鑽鍊

「賭王最美千金」何超蓮深溝閃耀　絕配葫蘆鑽鍊

寶璣壯麗地球錶盤有玄機　雙層構造秀專利申請工藝

寶璣壯麗地球錶盤有玄機　雙層構造秀專利申請工藝

MIDO電視機造型錶加入動感元素　黃色計時針吸睛

MIDO電視機造型錶加入動感元素　黃色計時針吸睛

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人 Swatch螢光錶高調吸睛　重現80、90年代歷史錶款風采 G-SHOCK 五度聯名NBA球星八村壘　姓名結合武士刀Logo好搶眼 湯唯難得性感狂野　De Beers頂級鑽鍊閃爆 孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當 孫藝真雞胸肉吃到吐　百變女神不好當 凱特王妃與美第一夫人服裝撞同牌　梅蘭妮亞LV皮衣露貴婦風格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面