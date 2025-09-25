蕾哈娜抱嫩嬰照戴百萬AP金錶　粉紅面盤呼應喜迎女兒心情

▲蕾哈娜喜迎女兒Rocki Irish Mayers誕生，她戴著金鍊與AP金錶當時尚媽咪。（圖／翻攝badgalriri IG）

記者陳雅韻／台北報導

西洋流行樂天后、也是彩妝品牌Fenty Beauty創辦人的蕾哈娜（Rihanna），宣布13日已平安產下女兒Rocki Irish Mayers，是她和饒舌歌手A$AP Rocky繼兩個兒子RZA、Riot Rose後的第三個孩子，她於IG分享抱著女兒散發慈母光輝的照片，有別於一般媽咪怕碰傷嫩嬰而避戴珠寶首飾，她照樣戴著金鍊、戒指與百萬元AP（Audemars Piguet，愛彼）百萬金錶，已生三胎的她得心應手，繼續當時尚媽咪。

蕾哈娜的孕期穿搭向來備受矚目，因她總是以前衛大膽造型上街，尤其愛露孕肚，堅持孕期一樣要時髦漂亮。她曾裹著皮草大衣露事業線，手拿著Dior J’adore香水宣傳，輕鬆展現巨星風範。





▲蕾哈娜佩戴AP皇家橡樹系列粉紅色面盤的18K玫瑰金錶，1,853,000元。（圖／翻攝AP官網）

即便剛生產完，蕾哈娜懷裡抱著寶貝女兒，首飾一樣也沒少戴，她所戴的AP 34毫米Royal Oak皇家橡樹玫瑰金鍊帶錶，搭配粉紅色「Grande Tapisserie」大型格紋錶面，甜蜜色彩恰好呼應她喜迎女兒到來的粉紅心情。





▲蕾哈娜在孕期時穿搭時髦，宣傳Dior J’adore香水。（圖／翻攝badgalriri IG）