周杰倫聯手帝舵表設計月相錶　定價不到9萬極具競爭力

>

▲▼周杰倫Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表與代言人周杰倫合作推出TUDOR 1926 Luna腕錶。（圖／帝舵表提供，以下同）

▲▼周杰倫Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表邀周杰倫（右）參與1926系列首款月相錶創作。

記者陳雅韻／台北報導

天王周杰倫（周董）不僅在演藝圈表現亮眼，也在藝術界、時尚圈相當活躍，身為瑞士名錶帝舵表（TUDOR）代言人的他，與品牌合作為1926系列設計首款月相錶1926 Luna，採用39毫米316L不鏽鋼錶殼，搭配圓拱形面盤，提供藍色、黑色與周杰倫專屬創作的香檳色三種選擇，價格也極具吸引力，定價85,000元。

▲▼周杰倫Tudor 。（圖／公關照）

▲周杰倫獨創的香檳色TUDOR 1926 Luna腕錶，85,000元。

帝舵表於中秋節前夕發表與周杰倫攜手設計的TUDOR 1926 Luna月相錶，傳遞節日團圓的美好寓意，面盤6時位置設有精緻的月相顯示盤，其斜切邊緣設計與鏤空月相窗共同呈現月盈月虧的變化過程，最特別是周杰倫獨創的香檳色版本更運用幻月金色圓盤與墨黑背景巧妙結合，形成鮮明對比吸睛。新款月相錶搭載品牌自製T607-9型瑞士自動上鍊機芯，具備24小時時間指示與精準月相顯示功能。

▲▼周杰倫Tudor 。（圖／公關照）

▲TUDOR 1926 Luna腕錶藍色面盤款，85,000元。

周杰倫的設計才華還應用在球鞋上，開心分享目前世界排名第二的義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）搶先穿上他與NIKE合作的聯名鞋款，釣出辛納親自回覆鞋子厲害，周杰倫回覆感謝並相約上海見，足見兩人的好交情。

▲▼周杰倫Tudor 。（圖／公關照）

▲周杰倫與NIKE的聯名鞋被網球名將辛納搶先穿上。（圖／翻攝jaychou IG）

