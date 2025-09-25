SOGO大巨蛋光之花園開幕　全台首間「賣可頌的CASETiFY」登場

fb ig video search mobile ETtoday

▲SOGO大巨蛋A區今開幕，主打潮流戶外。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO大巨蛋「遠東Garden City」最新娛樂生活區域「光之花園」於今9／25正式開幕，鎖定年輕潮流與運動愛好族群。該區集結全台獨家 Nike Style、SALOMON 百貨旗艦店，以及adidas Originals 全新概念店、The North Face 探索概念店，此外全台唯一 CASETiFY STUDiO 複合店也進駐，提供座位讓等待客製化作業的消費者吃可頌，Hoka全台最大門市也在其內，讓喜愛戶外潮流的民眾可以一次買滿滿。

▲SOGO大巨蛋A區今開幕，主打潮流戶外。（圖／業者提供）

▲全台唯一 CASETiFY STUDiO 複合店，等客製化商品時還能吃可頌喝飲料。（圖／業者提供）

光之花園規劃在影城棟一樓，承接 Garden City 過去「食尚庭園」、「花園綠廊」的美食與購物氛圍，這次延伸至時尚與運動領域。Nike Style 以「無性別分界」為主軸，強調自由選擇與文化體驗，開幕期間並推出限量鞋款 AF1 TEAM TAIWAN，每雙售價3,600元。adidas Originals 店內設置互動裝置，強調復古與數位融合；The North Face 則以戶外探索氛圍打造，獨家引進 Summit 巔峰系列。

CASETiFY STUDiO 除展示環保材質電子配件，還首度跨界結合可頌專賣店 Creaminal，帶來購物加美食的複合體驗；來自法國的戶外品牌 SALOMON 則以專業登山與越野裝備吸引戶外愛好者；同場還有 STANCAVE 快閃店，主打台灣運動 IP 商品。

為慶祝新區域開幕，館方自9／25至10／12推出多項促銷，包括指定銀行信用卡單日消費滿3,000元可享4%電子抵用券回饋，悠遊卡支付再享10%回饋。APP會員則有消費滿額贈 Paul Frank 潮萌玩偶肩背包（限量300份），另依消費門檻可兌換秀泰影城餐飲折價券與VIP電影體驗券。

新莊宏匯廣場下半年迎來4間「新北首店」話題，9／26小米之家首間新北百貨直營店開幕，10月再迎來三星旗艦體驗館、科技生活選物店「創Q space」與精品咖啡「奎士咖啡」，從3C到咖啡輕食補齊一站式生活場景。業者還推「卡友好禮季」作為周年慶前哨，加碼點數與滿額禮，鎖定會員回流商機。

▲▼奎士咖啡。（圖／奎士咖啡提供）

▲奎士咖啡新北首店將插旗宏匯廣場，此為台北市府店。（圖／奎士咖啡提供）

宏匯廣場近期迎接4品牌「新北首店」，包括小米之家直營店9／26開幕，從9／28～9／29購機指定品享限定優惠；同期間單筆消費滿2,000元並加入小米官方LINE，加贈品牌帆布袋，滿5,000元可再參加抽獎；三星旗艦體驗館10／10開幕，強調全系列AI應用與新品體驗；「創Q space」則在10／8登場，10／8～10／22消費滿1,500元送Qbies帆布袋、滿1萬元送24吋彩虹熊。奎士咖啡則在10／16開幕，10／16～11／15單筆滿300元，可參加總價值20萬元的開幕抽獎。

