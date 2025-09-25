肢體語言最藏不住！「4個行為」判定對方是否說謊

▲觀察對方的肢體語言和行為變化幫助判定。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

判斷一個人是否說謊並不容易，因為並沒有百分之百準確的方法，但若能觀察細節與行為變化，往往能找到蛛絲馬跡，以下幾個行為請留意。

#肢體語言是關鍵訊號

說謊的人常會出現不自然的小動作，例如不停觸摸鼻子、撫摸頭髮或交叉雙手，這些都是因為內心緊張，身體在無意識中表現出防禦或安撫的反應。另外，眼神也是一大觀察點，雖然「說謊一定不敢直視對方」是刻板印象，但有些人反而會刻意過度對視，想要掩飾心虛，因此眼神閃爍或過度凝視都可能是徵兆。

#說謊的人常過與不及

說謊時容易在敘述時過於簡略，或反過來提供過多無關細節，試圖讓話語顯得更可信。當你追問細節時，他可能前後矛盾，或者需要花較長時間思考才回答，這是因為在編造而非回憶。聲音語調也是一個提示，說謊時聲音可能變高、說話速度變快或變慢。

#表情不一致

真實的情緒往往自然流露，而說謊者的表情可能稍縱即逝、不符合語境，例如嘴角微笑但眼神緊繃。這些「微表情」通常只持續零點幾秒，但敏銳的人可以察覺到。

#讓人感覺怪怪的

若你覺得對方的話語聽起來「怪怪的」、不符合平常的表達風格，這種直覺往往來自潛意識對細微異常的捕捉。當然，要判斷說謊不能僅靠單一徵兆，而是綜合語言、肢體和情緒的整體表現，才能比較準確。