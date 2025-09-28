把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間

▲5個習慣增加工作效率，更能有私人生活。（圖／pexels，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

生活總是一成不變失去動力，是否有種想重新啟動自己的感覺？但想到工作總是忙到時間都不夠用，這樣的動力又消沉不少，不妨試試開始建立5種習慣，能讓你增進辦事效率，省下更多時間重新找回自己的生活。

早起

中午以前的時間是一整天最有動力的時刻，回想你自己曾經有非常早起的一天，是否已經做了很多事之後，才發現還不到10點這種橋段！許多在商業上知名的人士，也不吝對外分享自己早起的習慣，蘋果執行長Tim Cook早上4點半就起床了，雖然我們可能不用做到這樣，但在早上就做完大部分的事，整天都會是非常輕鬆有效率的。

規劃行程

這件事聽起來很老套，但就是最有用，當一大堆雜事待辦，不要只有相信自己的記憶力，想到什麼就做什麼，丟三落四的業障遲早會回到自己身上，不用寫什麼漂亮充滿彩色文字的行程表，即使是簡單列出今天工作重點，排出先後順序，省下的時間就會差很多。

一心一用

一次試著多工、解決好幾件事，不會帶來任何效率，反而還要付出轉換的時間，一次專注只忙一件事、完成一件事項，如果途中有其他事情插進來，除非是超級緊急的事，不然完成手邊這件工作是最重要的，之後再拿出行程重新安排順序。

縮短會議

工作上難免有許多會議流程，而且每個人間歇發言，其實非常浪費時間，所以即便主持會議的不是你，你也可以推進會議時間，方法是「只講重點、不說廢話」，此外避免「那這個我們下次再討論一次」這種結果，盡量在所有人都在的時候，決定（或要對方）一個答案。

安排放空

大腦不可能時時都在高效率的運作，在完成一個項目之後，需要找個時間進行放空，讓大腦休息，約莫20分鐘至半小時，可以出辦公室買杯咖啡、去公園曬曬太陽、茶水間喝茶點心，或找個空間讓放鬆冥想，都將更有效處理接下來的事項。