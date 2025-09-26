星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

▲星巴克教師節前再推買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本周末教師節連假將登場，星巴克也來慶祝一下，今9／26限定一天推出好友分享優惠，讓你準備開啟連假輕鬆模式，而85度C從9／27起一連四天，也推出「多多分享日」，兩款多多飲品第二杯只要10元，10／1再迎世界咖啡日推水果咖啡第二杯半價，準備讓你整個連假到結束喝好喝滿！

星巴克今9／26限定一天推出「迎接假期 好友分享日」優惠，當天從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表。

85 度C 從 9／27 到 9／30 連續四天推出多多分享日，大杯初露多多綠和蜜桃多多任選，第二杯特價只要 10 元，此外還加碼消費者姓名如果有「多」字者，兩款飲料任選第二杯直接免費送。10／1迎來世界咖啡日，購買任一水果系列咖啡，第二杯即可享半價優惠，Threads上討論度最高的蜜桃冰美式，使用優惠平均一杯只要56元，現省38元。



業者表示，其多多使用的活菌發酵乳蔗糖減少18%，減糖清爽無負擔，搭配初露綠茶，喝起來酸酸甜甜，帶點茉莉花香，清涼爽口，大杯初露多多綠單杯原價55元，特價期間兩杯僅需65元；另一款蜜桃多多則有蜜桃香，大杯原價65元，兩杯特價75元，現省55元；也可以蜜桃多多搭配初露多多綠，優惠限門市現場購買，每人限購三組。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。