2025偽體香香膏10款推薦！要怎麼選？香膏用法解析＋持香技巧一次看懂

比起一般香水，香膏的香氣更貼近肌膚，不會過於突兀，散發出自然、柔和的氛圍，同時，香膏的持久度也相對更高，很適合不喜歡麻煩補香的人。下面帶來10款2025香膏推薦，從花香、果香到木質調，Diptyque、DIOR到小眾品牌AHRES、韓系品牌After blow等，每一款都帶來不同的溫柔氣息，無論是日常上班、約會還是居家放鬆，一抹就能提升整體氣息的細緻感！

香膏怎麼用？掌握訣竅讓香氣更持久

不像香水香氣容易揮發，香膏質地較為濃縮，擦對地方可以讓香氣更持久！建議可以將香膏塗抹在耳後、手腕、鎖骨、脈搏處等體溫較高的位置，透過溫度幫助香味慢慢釋放。外出補香時，也能直接取少量抹在需要的地方，不會像噴香水那樣香氣過濃，反而可以有更自然的香氣。另外，香膏最推薦與香水搭配使用，先在脈搏處塗上香膏、再噴上同款或同調性的香水，能像打底一樣鎖住香氣，讓香水更持久、更有層次感。

▲香膏擦對地方可以讓香氣更持久。（圖／IG@afterblow_official）

香膏 vs. 體香膏有什麼不同？要怎麼選？

香膏：固體香水，香氣的延伸

香膏其實就像「固體香水」，以膏狀質地取代噴霧型態，隨身攜帶很方便。香膏主要是展現香味為主，香氣聞起來低調柔和，沒有噴霧香水那麼張揚，常見的香氣包含麝香、白花香這種「偽體香」感。使用時通常塗抹在手腕、耳後、鎖骨等膚溫較高的部位，讓香氣隨著體溫慢慢散發。

▲香膏主要是展現香味。（圖／IG@braye.official）

體香膏：重點在中和異味或抑制汗味

體香膏功能則不太一樣，重點在「抑制異味、調理肌膚」。常見成分包含小蘇打粉、植物萃取等，幫助保持清爽乾淨，並中和汗味。雖然多數體香膏也會帶有淡淡香氣，但主要使用部位是腋下等容易出汗、有異味的地方，更偏向功能性取向。

▲體香膏重點在抑制異味、調理肌膚。（圖／(MALIN+GOETZ)）

簡單說，香膏是「提升氛圍感」，體香膏則是幫助「改善體味」，可以依需求挑選甚至搭配使用！

香膏還能疊香！不同香調揉香技巧

香膏不僅可以單獨使用，就能散發自然的偽體香感，另外還可以搭配香水進行「疊香」，搭配不同香味能創造出專屬氛圍！

同香調疊香：選擇同調性的香氛，像是花香＋花香、木質調＋木質調，可以讓香氣更深邃且有層次感，不會出現違和。

不同香調疊香：也可以混搭不同香調，像是花香＋木質，讓甜美中多點成熟氣質；柑橘＋麝香則能平衡清新與性感，營造出更立體的香氣氛圍。

▲香膏可以搭配香水進行疊香。（圖／IG@afterblow_official）

2025「偽體香香膏」推薦

1：Diptyque 肌膚之華香膏

肌膚之華淡香精自2018年上市以來，就一直是廣受歡迎的創作，今年8月，肌膚之華香調再增添淡香水及香膏兩款新成員！香膏盛裝在小巧的黑紫漸層外盒中，盒蓋上帶著標誌性的鳶尾花立體浮雕，像是一件精緻的珠寶收藏。打開後，細緻的香氛膏體觸感柔潤，塗抹在手腕或鎖骨，伴隨體溫慢慢釋放經典的白麝香調，揉合鳶尾的粉質感與黃葵子的琥珀氣息，溫暖又帶點性感，不是外放的香氣、更像是一種若有似無的「偽體香」，就像剛洗過澡後的乾淨氣息。

▲Diptyque 肌膚之華可補充式香膏，3g／NT$2,300；Diptyque 肌膚之華香膏補充裝，3g*2／NT$1,550。（圖／Diptyque）

香調：白麝香、鳶尾花、木蘭花

2：DIOR Miss Dior親吻香膏 花漾迪奧淡香水

Miss Dior親吻香膏絕對是少女的夢幻逸品！外殼是經典粉色搭配Dior千鳥格緹花圖騰，優雅又帶點俏皮感，像是隨身的精品配件。富含玫瑰蠟、無酒精成分的膏體細膩柔滑，輕輕滑過手指即可沾取適量，輕盈不油膩的香膏可以完美滋潤肌膚，塗抹於手腕、頸部、肩膀等脈搏點，即可時刻散發花漾迪奧淡香水的細緻香氣。香氣自然低調，可單獨或是搭配香水使用，延續Miss Dior浪漫的花香氣息。

▲DIOR Miss Dior親吻香膏 花漾迪奧淡香水，3.2g／NT$2,250。（圖／DIOR）

香調：佛手柑香精、大馬士革玫瑰及牡丹香精、白麝香

3：AHRES 隕石香膏

源自東京表參道的AHRES，自登台以來推出一系列兼具功能性與娛樂性的產品，包含這款別具巧思的隕石香膏。隕石香膏將常見的石頭以不同視角進行詮釋，曜岩黑與玫瑰金兩款外盒更像是一件小藝術品，膏體以蜂蠟為基底，混合玫瑰果油、乳木果油與荷荷巴油，質地柔滑、甚至可以用於指尖或乾燥髮尾，三款氣味各有特色：白露清新明亮，揉合玫瑰、鈴蘭與麝香，像晨露微光包圍的春日感；零境則是粉質花香，橙花、鳶尾花與琥珀輕盈飄散，神秘又柔和；晨曦的甜美果香與木質奶香交織，帶來穩重卻溫柔的感受。

▲AHRES 隕石香膏，隕石香膏，2.5g／NT$1,780；香膏補充内芯，NT$850。（圖／BEAUTY美人圈）

白露 Sayu 香調：佛手柑、黑醋栗、葡萄柚／玫瑰、鈴蘭、茉莉／麝香、雪松木

零境 Zero 香調：佛手柑、檸檬、橙花／鳶尾花、玫瑰、天芥菜／零陵香豆、香草、琥珀

晨曦 Mellow Flavors Forest 香調：無花果、無花果葉／鈴蘭／雪松木、椰子

4：After blow 固體香膏

韓國超紅的品牌After blow，香氣整體就是很「韓」，搭配超級少女感的包裝設計，即使沒有明星代言加持、人氣依舊火爆！除了香水之外，特別是香膏設計小巧、外觀可愛，非常適合隨身攜帶。膏體輕盈滑順，塗抹時瞬間融入肌膚，釋放出自然香氣。#02 Cotton Fog是柔軟的棉花香，像清晨陽光撒落床鋪的溫暖感；#04 Forest Woody則散發清透木質香，帶有一絲森林的清新氣息，貼膚自然，香味不搶戲，隨身使用就能營造出隨和又溫柔的氛圍。

▲After blow 固體香膏，6.5g／NT$1,080。（圖／IG@afterblow_official）

5：(MALIN+GOETZ) 玫瑰體香膏

(MALIN+GOETZ)明星商品體香膏系列不含鋁鹽、酒精、合成香料與人工色素，100%天然香氣，敏感膚質也可以安心使用！2025夏季首次推出年度限定「玫瑰體香膏」，以植物酵素為基礎，香氣以柔和玫瑰花香為主，輔以天然植物酵素與礦物粉末，香味溫柔低調、貼膚感自然，可以中和濕氣與異味，保持肌膚清爽。除了限定版的玫瑰體香膏，還有長期熱賣的佛手柑體香膏、尤加利體香膏可以選擇！

▲(MALIN+GOETZ) 玫瑰體香膏，73g／NT$850。（圖／(MALIN+GOETZ)）

6：SALT & STONE 天然體香膏

來自美國加州、以極簡純淨配方聞名的SALT & STONE，明星商品天然體香膏採用礦物性抑味成分與植物油脂，同時添加玻尿酸幫助保濕，不含鋁鹽的成分更加安心！2025全新香氣就是「雪松番紅花」，前調帶有皮革感番紅花與香水草的溫暖感，中調以茉莉與橡苔過渡，最後雪松與甘蔗的木質溫潤收尾，香氣貼膚自然，像午後陽光灑落海岸的微風，層次分明卻不濃烈，清爽持久，讓人整天都保持自然舒適的氛圍。

▲SALT & STONE 天然體香膏，75g／NT$720。（圖／Marais 瑪黑家居選物）

前調：番紅花、橙花

中調：橡苔、茉莉

基調：甘蔗、雪松

7：Maison Louis Marie No.09 模里西斯體香膏

Maison Louis Marie的天然體香膏外觀簡約，圓潤的膏體在手中握感溫潤，成分不含鋁及防腐劑、塑化劑，膏體滑順柔潤、不油膩，輕輕塗抹於腋下或手腕即與肌膚融合。香氣自然貼膚，前調是葡萄柚和柑橘的自然透亮，清新中帶有一點黑胡椒香氣，雪松和廣藿香構築出整個森林的場景，整體香味層次分明，溫和低調，像是一種貼近肌膚的自然氣息。

▲Maison Louis Marie No.09 模里西斯體香膏，75g／NT$950。（圖／Maison Louis Marie）

前調：葡萄柚、柳橙、黑胡椒

中調：雪松、廣麝香、天竺葵

基調：香根草、琥珀、麝香

8：LUSH 香水膏

LUSH除了安眠神器「酣甜美夢香膏」之外，近期也推出新的香水膏系列，小巧又持香的香膏不僅方便攜帶、還可以隨時補擦！LUSH的香水膏基底為荷荷巴油，揉合多種道德採購的香氛精油製成，從經典的Dirty香水膏、晨曦光芒香水膏、明月樹影香水膏、香草甜心香水膏等直接推出13款香氣，囊括香甜美食調、玫瑰果香調、大地木質調等，一定可以挑到喜歡的香氣。

▲LUSH 香水膏，11g／NT$550。（圖／LUSH）

9：Odesse 玫瑰木影香膏

來自墨爾本的奢華香氛品牌Odesse，產品系列皆以零塑膠、可重複填充為訴求，環保同時兼顧時尚！膏體細緻，玫瑰木影香氣從鮮嫩的柑橘與草莓打開序幕，細膩地揉合茉莉與玫瑰的花香，帶著琥珀微暖底蘊，再以橡苔、香根草、檀香與廣藿香收尾，將嬌柔的香氣增添陽剛氣息，香甜中帶深度，像少女的純真裡藏著神秘的陰影，貼膚自然，隨時隨地都能散發迷人魅力。

▲Odesse 玫瑰木影香膏，4g／NT$880。（圖／Odesse）

前調：柑橘、草莓

中調：茉莉、玫瑰、琥珀

基調：橡苔、香根草、檀香、廣藿香

10：FreshO2 永恆之地香膏禮盒

FreshO2先前推出的聯名也包含這款永恆之地香膏禮盒！禮盒外觀精緻，金屬外殼帶有微微刻印，磁吸設計使用順手又有質感，三款香氣各有風格：03 Venus是一款以玫瑰、麝香、愈創木為主的香調，溫暖中帶著一絲嬌柔；04 The Sun以葡萄柚、檀香、麝香帶來清爽明亮的柑橘木質調；07 Saturn則是粉紅胡椒、土耳其玫瑰、紙莎草的乾燥玫瑰調，細膩香味悄悄融入肌膚，每一次使用都是一場感官小旅行。

▲FreshO2 永恆之地香膏禮盒，3g*3／NT$2,599。（圖／FreshO2）

03 Venus香調：玫瑰、麝香、愈創木

04 The Sun香調：葡萄柚、檀香、麝香

07 Saturn香調：粉紅胡椒、土耳其玫瑰、紙莎草

