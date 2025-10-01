fb ig video search mobile ETtoday

2025奶茶色球鞋推薦！8雙百搭質感款一次看　IU、Jisoo同款先鎖定

文／美人圈

想找一雙百搭又有質感的球鞋？那絕不能錯過奶茶色系球鞋！柔和的米奶色調融合溫潤咖啡色，不僅顯白又耐看，更能輕鬆駕馭各種穿搭風格，從日常休閒、運動造型到小清新文青風都能完美搭配。本篇就幫你整理2025必收奶茶色球鞋清單，不管是經典款還是新款，都讓人想立刻收入鞋櫃！

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲2025必收奶茶色系球鞋。（圖／品牌提供）

2025奶茶色球鞋：New Balance 471 （IU同款）

近期New Balance 471瘋狂洗版韓妞們的IG，IU也愛不釋手！整體走復古跑鞋路線，是那種低調中又有設計感的款式，搭配奶茶色和柔和棕兩種不同顏色層次感升級。最特別的是它拼接了麂皮、皮革、透氣網眼布材質，實體質感極佳，上腳後鞋型修飾，視覺上十分顯瘦。重點是，它比起一般厚底鞋還輕盈，穿出門一整天都很OK。

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲2025奶茶色球鞋：New Balance 471，NT$3,480。（圖／New Balance）

2025奶茶色球鞋：PALLADIUM PALLACUP FLAME復古薄底運動鞋

法國經典軍靴品牌PALLADIUM自今年春夏推出PALLACUP FLAME復古運動鞋推出全新奶茶色系，質感細膩的焦糖奶茶款式加上薄鞋底設計，延續品牌1968年火焰標誌與70、80年代法式運動鞋設計靈感，復刻CUPSOLE杯型大底，結合LWG金級認證真皮與麂皮拼接鞋面，重現經典復古鞋型的街頭風格。鞋墊採用PU彈力加厚設計，提升整體穿著舒適感，兼具復古造型與全天舒適腳感，細節處更以鑽石LOGO印花致敬品牌經典。

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲2025奶茶色球鞋：PALLADIUM PALLACUP FLAME復古薄底運動鞋，NT$2,580。（圖／PALLADIUM）

2025奶茶色球鞋：adidas Originals BLANC 運動休閒鞋

adidas Originals最新BLANC運動休閒鞋靈感來自70年代典藏設計，平滑皮革鞋面、加厚皮革三條線、單層鞋舌和橡膠大底共同打造出簡約高級的外觀，白色與奶茶色交織出溫柔氣息，根本是一眼心動的美鞋。

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲2025奶茶色球鞋：adidas Originals BLANC 運動休閒鞋，NT$3,890。（圖／adidas Originals）

2025奶茶色球鞋：adidas Originals GAZELLE BOLD 運動休閒鞋

adidas Originals GAZELLE BOLD運動休閒鞋小隻女必收！復古輪廓搭配柔和奶茶色麂皮鞋身，加上厚底設計巧妙拉長腿部比例，穿起來顯瘦又增高。無論是搭配牛仔褲、百褶裙或休閒洋裝，都能輕鬆駕馭，散發低調又耐看的時尚氛圍，是2025鞋櫃必備的人氣單品！

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲adidas Originals GAZELLE BOLD 運動休閒鞋，NT$4,090。（圖／adidas Originals）

2025奶茶色球鞋：CHARLES & KEITH Jace 麂皮休閒鞋

想入手高質感又平價的奶茶色球鞋，CHARLES & KEITH Jace麂皮休閒鞋絕對值得收藏！溫柔的奶茶色麂皮鞋面搭配俐落的流線設計，低調卻充滿質感。輕盈的鞋底穿起來舒適好走，無論搭配西裝長褲打造率性風，還是配百褶裙走甜美休閒路線，都能時髦有型，是日常穿搭百搭又不失亮點的選擇。

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲2025奶茶色球鞋：CHARLES & KEITH Jace 麂皮休閒鞋，NT$2,990。（圖／CHARLES & KEITH）

2025奶茶色球鞋：Onitsuka Tiger鬼塚虎 TIGRUN（TWICE Momo同款）

最新Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN鞋款靈感來自1980至2000年代的經典跑鞋，融合復古輪廓與現代元素，溫潤的奶茶色鞋身搭配經典虎爪條紋細節，質感滿滿，低調卻不失存在感。這雙鞋也因TWICE Momo上腳示範而爆紅，附上的同色系備用寬鞋帶還能讓穿搭風格更多元、變化自如！

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲2025奶茶色球鞋：Onitsuka Tiger鬼塚虎 TIGRUN，NT$7,880。（圖／Onitsuka Tiger鬼塚虎）

2025奶茶色球鞋：VANS Super Lowpro 滑板鞋

想要休閒又不失時髦感的奶茶色球鞋，VANS Super Lowpro經典低筒設計結合柔和奶茶色鞋身，側邊的藍色撞色細節讓鞋款多了一絲俏皮活力，輕量EVA中底經久耐穿，同時增加足部穩定性，是一款日常穿、出國暴走都合適的百搭鞋。

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲VANS Super Lowpro 滑板鞋，NT$2,580。（圖／VANS）

2025奶茶色球鞋：Alo Sunset 薄底運動鞋

Jisoo同款的Alo Sunset薄底運動鞋也推出低調溫潤的奶茶色，很多時尚博主都搶上腳，人氣超高！延續Alo一貫的極簡風格，這款鞋子主打纖薄鞋底設計，比起厚底鞋更顯俐落感，搭配透氣面料和柔軟鞋墊，穿起來不只舒適，還能輕鬆融入各種日常穿搭，一鞋搞定所有風格，出門不用思考抓這雙零出錯。

▲奶茶色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Alo Sunset 薄底運動鞋，NT$8,100。（圖／IG@feelssoyoung、Alo）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 奶茶色, 球鞋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

