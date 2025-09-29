fb ig video search mobile ETtoday

4大正確「抗老保養」方法公開　加碼2025抗老乳霜＋適合族群推薦

文／美人圈

為什麼用了抗老產品卻無感？抗老到底要怎麼做？抗老只能靠醫美了嗎？其實，抗老並非一蹴可及，是一場長時間的馬拉松，不僅需要用對產品，也需要有扎實的保養底子、正確的保養觀念、自律的保養習慣，才能讓抗老真正發揮作用！以下一起來看肌膚老化的真正原因，以及該如何正確抗老。

肌膚為什麼老化？

璞之妍診所副院長皮膚科張佳穎醫師表示，肌膚老化成因主要來自真皮層玻尿酸與膠原蛋白流失與變質所引起，25歲後因內在（如：玻尿酸生成降低、代謝提高）與外在（紫外線、污染、抽菸、錯誤清潔及缺乏保濕）影響，玻尿酸與膠原蛋白含量下降、快速崩解流失，加上氧化壓力與外界刺激引發慢性發炎，修復與抗發炎功能減弱，肌膚就會出現彈力下降與產生鬆垮紋路，伴隨著表皮變薄、屏障功能下降、粗糙暗淡及斑點不勻等問題接踵而至。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲肌膚老化成因主要來自真皮層玻尿酸與膠原蛋白流失與變質所引起。（圖／IG@thetoollab_official）

如何正確抗老？

針對上述，張醫師進一步分享，肌膚受損與彈力下降是肌膚開始老化警訊，但有80%是可被控制且避免的！並提醒正確抗老保養方式要注意4大原則：

正確抗老原則1.抗老前，修復穩定先到位

當肌膚的修復能力減弱，肌膚內部不斷處於慢性發炎狀態，就會開始出現彈力下降與產生鬆垮紋路，接著變成視覺可見的表皮變薄、粗糙暗淡及斑點不勻等膚況。因此，真正有效的抗老保養是「修復＋抗老」，肌膚彈潤緊緻度才能更持久。

正確抗老原則2.培養正常生活作息，每日基礎保養不可少

真正有效的抗老，是靠日復一日的堅持！適度清潔、保濕打底及防曬都是每日肌膚保養必作基本功，當底子穩了，抗老保養才能發揮功效，此外，調整生活作息不熬夜、健康飲食、充足水分、適度舒解壓力，減少壓力荷爾蒙，也能減緩誘發肌膚老化。

正確抗老原則3.不盲目追求新成分＆不過度疊加

張醫師表示，許多人常為求快效，忽略要先修復穩定肌膚受損，貿然使用高濃度酸類、高刺激性成分或如神農嚐百草般不斷嘗試非肌膚原本材料的新穎成分，不但容易造成肌膚敏感，可能出現屏障惡化，產生紅腫、脫皮甚至玻尿酸及膠原蛋白生成下降，抗老不成反變快老。而多層疊加不同高濃度成分會影響成分穩定性與吸收率，多用不見得有多效。

正確抗老原則4.不過度頻繁更換產品

張醫師最後提到，也不建議過度頻繁更換產品。這是因為過度頻繁更換保養品會造成不同成分互相抵消功效、造成肌膚更多負擔，保養就是場馬拉松，唯有扎實、使用最安全的保養方式，持續累積，才能看見效果。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲保養要持續累積才能看見效果。（圖／IG@primera.official）

想要有效抗老，肌膚屏障的健康度很重要！時節即將進入初秋、換季，再度考驗著肌膚屏障，不少人可能逐漸出現脫皮、泛紅，這時候有乳霜的保護就很重要，以下盤點2025最新的抗老乳霜推薦，將其加入每日的保養程序，日復一日、耐心使用，助攻抗老成效。

2025抗老乳霜推薦：肌膚之鑰 奇幻列車精質乳霜

適合族群：想養出飽滿貴婦肌、肌膚紋理變細膩者

不只想要有光，還追求肌膚的澎潤感？肌膚之鑰經典精質乳霜絕對值得入手！歷經8代革新，以獨家SI肌膚智慧辨識Skin Intelligence啟動肌膚自我修復機制，淬含珍貴的酵母修復活萃及最高濃度珠寶級成分，揉入60多種精萃配方，針對細紋、鬆弛、暗沉等進行深層修護，掃除疲態與歲月痕跡，使膚質變得細膩、飽滿。2025年更攜手巴黎的繪本藝術家與插畫詩人Stéphane Kiehl推出奇幻列車藝術聯名版，以絢麗色彩與流動線條，象徵肌膚穿越時光的逆齡之旅。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲肌膚之鑰 奇幻列車精質乳霜 30ml，NT$18,500。（圖／BEAUTY美人圈拍攝）

2025抗老乳霜推薦：HR赫蓮娜 PX50極塑黑繃帶修護乳霜

適合族群：醫美術後保養、需要緊緻輪廓（包含下顎線、蘋果肌）、想打醫美，但仍觀望者

HR赫蓮娜推出全新乳霜，標榜帶來媲美微整的拉提緊致效果！全球熱賣的黑繃帶，擁有30%濃度的普拉絲鏈，主打爛皮救星；這款則添加高達50%濃度的普拉絲鏈，同時以獨家專利六步微米繃帶科技淬鍊轉化為微米分子，媲美醫美探頭般導入肌底，活化13種年輕型膠原蛋白，擁有卓越修護力、改善頑固老化痕跡，質地相比過去，變得更為柔滑、延展性佳，包覆感更好，鬆垮肌膚有明顯被拉提、定住的感受，做到類音波、電波的效果，特別友善術後保養、想打醫美卻受預算限制的族群。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲HR赫蓮娜 PX50極塑黑繃帶修護乳霜 15ml，NT$6,500、50ml，NT$17,500、100ml，NT$28,000。（圖／BEAUTY美人圈拍攝）

2025抗老乳霜推薦：克蘭詩 膠原彈簧霜

適合族群：肌膚乾癟無光、膚觸粗糙、熬夜者

膠原蛋白佔皮膚結構高達75%，是維持彈性與緊緻的關鍵。但年過40後流失速度加劇，傳統的補充式抗老已不足以應對，因此，克蘭詩首度提出膠原儲量新概念，不只補得多，更要存得住。以獨創3D植萃膠原科技，包含仿生膠原多肽、山核桃精萃、山核桃精萃、專利 蓋裂果萃取與其他植萃保養配方，讓抗老更加事半功倍。同時貼心推出晚霜版本，添加百萬酪梨胜肽膠原成分與克蘭詩專利夜間再生作用，一覺醒來膚況宛如睡滿8小時飽滿緊實。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲克蘭詩 煥顏緊緻膠原日霜 一般版／豐潤版 50ml，NT$3,850、克蘭詩 煥顏緊緻膠原晚霜 一般版／豐潤版 50ml，NT$4,050、補充瓶 50ml，NT$3,200。（圖／克蘭詩）

2025抗老乳霜推薦：嬌蘭 蘭鑽蘊氣氧生乳霜

適合族群：熟齡肌

嬌蘭頂級系列第六代乳霜誕生！作為嬌蘭首款從根源啟動肌膚長壽機制的抗老傑作，捕捉名為「萬代之花」的蘭花，其壽命可達百年，且無論在何種環境下都能自我再生，嬌蘭研究出內含的多種次級代謝產物能在肌膚內部的賦活與保護中扮演著至關重要的角色，主導肌膚年輕節奏。共推出兩款質地版本，質地皆舒柔、潤而不黏，不過豐潤版更為滋養，可依照自身肌膚需求挑選。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲嬌蘭 蘭鑽蘊氣氧生乳霜 50ml，NT$19,500、嬌蘭 蘭鑽蘊氣氧生豐潤霜 50ml，NT$19,500、補充瓶 50ml，NT$16,600。（圖／嬌蘭）

2025抗老乳霜推薦：SK-II 肌源賦能煥顏活膚霜

適合族群：抗初老、蘋果肌高度下滑者

提到肌膚老化，往往直覺聯想到肌膚鬆弛或法令紋加深，但SK-II研究發現最早且常被忽略的變化是蘋果肌的鬆弛，進一步導致口角、法令紋等衰老現象，全新澎彈大紅球便是解方，不僅瓶身是可愛蘋果圓球型，更蘊含PITERA™、致臻芍藥凝萃與專研香豆酸精粹，養出透亮肌膚的同時也提升緊實度、飽滿感，質地上則採用嶄新澎潤微囊科技，霜體更接近奶酪感，奢潤但不黏膩、延展性高。一般版適合乾肌、乾燥氣候；輕盈版則推薦一般至混合肌與炎熱氣候使用。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲SK-II 肌源賦能煥顏活膚霜 一般版／輕盈版 50g，NT$4,200、80g，NT$6,200。（圖／SK-II）

2025抗老乳霜推薦：SK-II LXP凝時金緻乳霜

適合族群：需急救膚況、出席重要場合

日復一日、長期堅持的日常養護很重要，不過難免會有臨時的肌膚狀況，抑或是需要讓自己看起來狀態更好、更上一層樓的重要時刻！這時候，SK-II頂級系列的金緻乳霜就是急救必備，該乳霜是品牌首度以高濃度PITERA™作為首位成分，結合珍稀水解黃金蠶絲，強化肌膚屏障，一瓶打破肌膚抗老瓶頸期，養出由內而外的透亮、飽滿、細膩的晶瑩膚況。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲SK-II LXP凝時金緻乳霜 30g，NT$11,000、50g，NT$16,500。（圖／SK-II）

2025抗老乳霜推薦：YSL 金緻奢華賦活乳霜 

適合族群：膚色黯沉、膚觸粗糙者

慢性發炎，是肌膚問題的根源，YSL指出高達71%的人因慢性發炎導致肌膚敏感同時快速老化！因而與哈佛醫學炎症權威SERHAN教授攜手合作，證實珍稀的藏紅花賦活極萃MCFTM搭配亞細胞再生科技能有效修護舒緩肌膚發炎反應。千金乳霜蘊含藏紅花多醣活性濃萃，有效解決細紋暗沉、重現緊緻澎彈。質地絲柔細滑，一抹瞬間融入肌底，使肌膚充滿水潤卻輕柔無黏膩感，更推出兩款版本，滿足所有膚感與膚質需求。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲YSL 金緻奢華賦活乳霜 經典版／豐潤版 50ml，NT$14,500。（圖／YSL）

2025抗老乳霜推薦：品木宣言 青春無敵靈芝甦醒霜

適合族群：因時常熬夜、焦慮失眠而肌膚乾癟無光者

你聽過「無聲老化」嗎？平常沒特別感覺，但在某一刻突然發現肌膚變得粗糙、暗沉，甚至鬆垮。熬夜、失眠，抑或是忘記擦防曬都是無聲老化的原因，這些會使屏障被消耗、肌膚保水度下滑，而夜晚就是修護的最佳時刻。品木宣言推出重磅乳霜，配方高達95%天然來源，包含雙靈芝、依克多因、玻尿酸、雙胜肽，修護、保濕及抗老一次顧到，透過熟睡時啟動修護力。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲品木宣言 青春無敵靈芝甦醒霜 50ml，NT$2,900。（圖／品木宣言）

2025抗老乳霜推薦：理膚寶水 極效B5彈潤超修復乳霜 

適合族群：有醫美需求、抗老初入門者、肌膚相對敏感者

品牌首罐乳霜！標榜獨家結合玻尿酸&維生素原B5修復抗老複合因子，採用類醫美水光針概念的醫療級促滲技術，可深導滲透逼近真皮層，深層修復老化損傷、支撐起肌底鬆垮結構，同時使用雙重分子玻尿酸、依克多因、維生素原B5，成分間相輔相成，強化修護與肌底支撐彈力，緊緻彈潤更有感。質地輕盈無油光感，快速吸收不怕起屑，醫美術後、早晚皆可安心使用。

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲理膚寶水 極效B5彈潤超修復乳霜 50ml，NT$1,800。（圖／理膚寶水）

2025抗老乳霜推薦：NYR尼爾氏 野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版

適合族群：追求懶人保養、想要一瓶多效者

NYR經典萬用霜推出輕盈版本啦！延續野生玫瑰果油、乳木果脂、荷荷芭籽油等經典配方成分，並注入3大植萃純淨成分，包含小蠋樹蠟、漆樹果蠟、南瓜籽油，同時添加天竺葵、廣藿香與乳香精油，質地輕透且親膚性佳，極高延展性，不僅當作乳霜，還可延伸作為晚安面膜、護唇膏、指緣膏、按摩霜以及卸妝膏，以天然植物油脂溫和溶解彩妝及髒汙，清潔同時幫助潤澤、修護肌膚，一瓶多效、太方便！

▲抗老乳霜 。（圖／翻攝自IG）

▲NYR尼爾氏 野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版 50g，NT$1,980。（圖／NYR尼爾氏）

延伸閱讀

2025百貨週年慶檔期+線上DM總整理：SOGO、新光三越、巨城、101優惠檔期一次看

2025韓國必買「PDRN保養」推薦！這款韓國人也瘋搶，高CP值首選它，一抹透亮飽水！

2025「抗老精華」預算別推薦32款！平價、專櫃通通有，加碼專家親授不同年紀抗老重點！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

