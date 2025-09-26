fb ig video search mobile ETtoday

開幕前19小時才過關！新光副董吳昕陽內部信曝光：「這一刻終於來了」

▲(左起)新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌。（圖／業者提供）

▲（左起）新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越台中店確定明天正式開幕，在原預定開業的19小時前，台中市府終於點頭過關，而收到可開始營業的消息之後，據悉新光三越內部士氣大振，台灣百貨店王終於回歸開業，新光三越副董監總經理吳昕陽在第一時間發出內部信，鼓勵員工且開心表示「現在這一刻終於到來了～」

▲台中新光三越。（圖／台中市政府提供）

▲台中新光三越。（圖／台中市政府提供）

今年2／13近中午新光三越台中店發生氣爆事故，造成人員傷亡，市府勒令停業已逾7個月，日前新光三越副董吳昕陽表示，台中店有望可於月底開幕，將以更謙卑的姿態重新開啟營運。長時間停業也讓品牌方在開幕前，積極通知顧客9／27開幕消息，期望客戶回流，但台中市府在9／24仍對外表示「還要補件」，直至今天下午4點前都未能確定是否能正常開業。

台中市府在稍早約4點鐘，終於點頭同意新光三越台中店復業，新光三越台中中港店將在9／27正式對外迎客。得知可復業消息的那一刻，新光三越內部全部士氣大振，鬆了一大口氣，配合的品牌廠商也非常開心，表示終於能回到常軌了。新光三越副董吳昕陽也在第一時間，寄出內部員工信，鼓勵同仁士氣。

據悉新光三越中港店復業當天9／27至10／8將舉辦感恩季回饋，10／9至10／13是則為周慶預購會，而周年慶將與台北信義新天地一樣，在10／16至11／9登場。

▲▼。（圖／記者蔡惠如翻攝）

▲新光三越台中店明可重新開幕，得知消息的吳昕陽發佈內部信件鼓舞同仁。（圖／記者蔡惠如翻攝）

台中, 新光三越, 復業, 開幕, 市府, 吳昕陽, 內部信

