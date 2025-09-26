fb ig video search mobile ETtoday

「解構靈魂」探究本我的雲煙香調　寧靜焚香氣息安撫躁動的心

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

近年在時尚圈話題性十足的Maison Margiela其香水支線也人氣火紅，以1994年首件時裝單品打造的REPLICA系列淡香水「慵懶週末」簡直就是代表性經典，更是拿下各大美妝大賞。去年首度推出香氣更加馥郁的「REPLICA FANTASIES 復刻幻象系列」，在今年9月再度增添兩款：夢中人淡香精、星空低語淡香精，更是再度演繹了品牌不走尋常路的獨特品味。

Maison Margiela,1010,KILIAN PARIS,香水,香氛,淡香精,淡香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

復刻幻象系列自去年首度登場，以更為持久的淡香精形式、融入時裝設計的「解構主義」，重新探索人類內在靈魂，除去性別、角色化的各種面向，在發表了森林之魂、月球舞步與飛行夢寐3款香氣之後；時隔1年再次為此系列推出夢中人、星空低語2支淡香精，透過各種香材層次的堆疊、融合，讓人從嗅覺之中，發覺內心深處不為人知的思緒樣貌，重新審視傾聽內在心靈的本質意義，是極具值得品味的兩款香氣。

Maison Margiela,1010,KILIAN PARIS,香水,香氛,淡香精,淡香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

「宛如一圈正能量的光暈，溫柔地籠罩著穿戴者。」在星空低語淡香精中，是如此被評價的；透過焚香、醛香以及雪松交融出彷彿脫離現實的雲煙香調，上一刻還在躁動的靈魂，終於找到得以安放的歸屬，又好似飄蕩在月夜遼闊的原野上，大地之間只剩點點星空與自我的沉靜，一切都不再受到世俗束縛，是那樣自在、輕盈，無所拘束。


KILIAN PARIS極具代表性的銘酒香氛系列，近期也加入全新成員「冰鎮天使稅」，將口感豐沛的干邑注入杯中，冰塊撞擊玻璃杯身的沁涼飽滿層次的對比，透過高濃度苦橙、肉桂樹皮精油與來自委內瑞拉的零陵香豆，最終由橡木原精展現沉著木質餘韻。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

Maison Margiela, 1010, KILIAN PARIS, 香水, 香氛, 淡香精, 淡香水

