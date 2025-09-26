「王者香水」旗艦店美翻！宛如歐洲皇室宅邸般高貴　品香療癒又有儀式感

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

香氣可以表達一個人的個性與狀態，在嗅覺引領五感的時代，香水更成為展現自我極具代表性的單品，近期也有不少頂級香水品牌紛紛打造出質感滿分的新據點，讓人能從嗅覺、視覺與觸覺，完整體驗香味帶來的頂奢層次。

＃CREED 大安旗艦店

英國皇室香氛品牌CREED向來深受貴族名人喜愛，更有不少香味深受總統級別的人士愛戴，可以說是成功人士都認證的極具品味香氣，首間旗艦店在大安區亮相，以歐洲皇室宅邸的風格，特別從國外引進高貴質感的大理石，打造出桌檯、牆面以及地板，搭配拉絲黃銅與胡桃木交錯設計，更顯現出其充滿格調的頂奢美學。

現場陳列不僅展現出多款經典熱賣的男女香氛，也有多款居家香氛以及蠟燭等單品，更是擁有旗下最頂級的尊榮限定香氛系列，透明玻璃瓶身外面包覆滿滿CREED LOGO，並且鍍上金色圖紋，展現出極致高貴的設計質感，更是不少資深粉絲爭相收藏的單品。

＃嬌蘭 藝術沙龍香氛藝廊

以香水世家起家的嬌蘭擁有法國百年歷史，旗下藝術沙龍系列香氛自2005年誕生之後，2022年終於首次在台灣亮相，每個味道更是都有擁護者，2025年9月終於落腳台北微風信義，打造出「藝術沙龍香氛藝廊－色彩概念店」，高雅絲絨墨綠的店裝，打造出充滿質感的靜奢時尚，讓人能沉浸式體驗每一支高雅香氣。

藝術沙龍香氛藝廊－色彩概念店不只是擁有嬌蘭全系列頂級香氛，更是獨家打造亞洲首款訂製服務精品箱，從香氛瓶的蓋面、綁繩到繩扣皆可自由選擇，就像是量身訂製的專屬香氣一般，不僅非常具有紀念意義與收藏價值，更是贈禮首選，每一個細節都充滿誠意祝福。

CREED, 嬌蘭, 香水, 香氛, 旗艦店, 美妝

