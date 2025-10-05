fb ig video search mobile ETtoday

約會幾次告白成功率最高？　有4個時機點最好

>

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲約會告白何時是好時機？（圖／翻攝PAKUTASO、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

話說約會告白真的是一門藝術，有時怕對方認為自己沒意思，又怕急於告白會壞了朋友關係，見面尷尬，究竟第幾次約會時對對方說心裏話才會成功？雖然很多事情是要看當下的感覺，還有之前互動的狀況，網路調查，在前5次的約會就告白，「失敗率」會高達80%以上。

▲愛情、兩性、感情。（圖／翻攝PEXELS）

原因不外乎是前5次的約會，無論氣氛有多好，其實在心態上都是屬於觀察期，尤其是對女生，追求穩定長久的關係意願，比例與可能性都比男生要高很多，即便很屬意對方，對於太快的告白舉動，都會有一種「太過心急」的疑惑。

但約會若超過10次，甜蜜期就會加速淡去，會讓人覺得「他是不是對我沒意思？」、「該不會只把我當朋友吧」的疑慮，第6次到第9次的約會，正好是一個甜蜜點，如果對方對你沒意思，或不想讓你誤會，應該不會答應跟你出去超過5次以上，所以在這段時期告白，表白成功的機率會是最高。

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

而除了把握好時機，告白時的氣氛也很重要，根據之前約會APP的調查，「酒後告白」是最被討厭的類型，不管你是想喝酒壯膽還是太緊張晚餐喝太多，都會給對方一種「不在乎」、「想裝傻」的感覺，誰知道是不是因為喝醉在鬧著玩的，告白就要明明白白的說出喜歡對方，大大方接受結果。

▲搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

此外，利用通訊軟體或簡訊告白，也會讓人感覺誠意不足，重要的事情就是要當面說，而不是在手機上敲敲打打字就能說明的，何況訊息文字無法得知情緒，也無法傳遞誠意，還是面對面說出你喜歡他吧！

關鍵字：

告白, 約會, 時機, 準備, 成功

