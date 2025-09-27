美妝超強IP跨界聯名！　超萌線條小狗、CareBears一次滿足少女心

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝界與人氣IP的跨界聯名越來越精彩，讓人荷包失守！這回康是美網羅一系列夢幻聯名彩妝陣容，從底妝、眼影到保養通通到齊，限量設計搭配話題妝效，絕對是秋冬補貨的最佳時機。

#美妝魔法降臨！CLIO攜手哈利波特

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

韓系美妝CLIO攜手哈利波特推出「羽緻無限緞光氣墊粉餅哈利波特限定版」，外盒特別印上魔杖照明咒 ”LUMOS”，就如同這顆神奇的氣墊粉餅一樣一拍即亮，點亮魔法美肌，粉撲上更是放上了標誌性的哈利波特logo以及霍格華茲的圖樣。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

玩色百搭空氣眼影盤推出兩款聯名新色號，「16哈利波特」是百搭暖紅棕調的配色，以哈利在第一場魁地奇比賽中首次抓到金探子的黃金時刻為靈感，外盒也附上一顆金探子的造型；「17妙麗格蘭傑」則是氣質玫瑰粉調，取自妙麗在《火盃的考驗》舞會上所穿的漸層連身裙，附上一罐愛情魔藥。一使用就彷彿走入哈利波特的魔法世界中。

#ZA與線條小狗聯手出擊超療癒

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

ZA的明星商品-美白防曬隔離霜與柔霧持妝蜜粉推出線條小狗聯名款，讓你化妝也被可愛包圍。「美白防曬隔離霜」添加貼膚水感粉末，清爽不油膩，膚色調節科技更能讓肌膚自然提亮。「柔霧持妝蜜粉」質地細膩，能有效控油、隱形毛孔，在定妝步驟使用可以輕鬆獲得持久的絨霧美肌，就連輕巧定妝蜜粉刷上也有兩隻小狗，真的是太可愛！

#ampm帶著CareBears熊熊推出限量組合

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

敏弱肌的愛牌ampm攜手超萌療癒系的CareBears，推出限定超值組合。組合中包括10%神經醯胺修護精華30ml、神經醯胺保濕舒芙蕾18g，加上康是美限定的聯名熊熊手機吊飾，一次滿足修護、保濕和療癒的三大願望。

#凡士林祭出「DINOTAENG」冬日限定潤膚組

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

凡士林專業修護潤膚露推出DINOTAENG限定包裝，QUOKKA和BOBO療癒登場，一起對抗乾燥！配方也全新升級，添加助生神經醯胺配方與燕麥萃取，強化肌膚屏障、深層修護乾燥肌膚，讓保養變成一種享受。

