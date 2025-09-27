台中新光三越今重開幕「一開門爆滿」　常客：終於回來了！

▲新光三越台中中港店重新開幕，大批消費者在一開門就進場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台中報導

停業7個月，台中新光三越中港店今（9／27）正式重新開業，上午9點多就有數百名民眾到場等進場，上午開門前店門外就累積近千名排隊人潮，讓沉寂半年以上的廣場又重新恢復人氣。一周來3次的常客興奮表示：「終於開了！可以回歸日常生活了！」上午10：30開店後隨即湧入大批人潮讓一樓瞬間爆滿。因應重新回歸業者也推出卡友禮、skm pay消費滿萬送千點以及銀行滿額禮，準備好好衝買氣。

今年2月新光三越台中店發生氣爆事故，市府隨即勒令無限期停業，並啟動事故調查，停業7個月也讓新光三越今年營收衰退20%，隨調查進行完畢新光三越陸續強化全棟安全改裝，市府終於在昨9／26完成復業檢核程序，今正式重啟營運，消息一出就引發網友討論，表示：「等很久了！終於回來了。」

今早新光三越台中店人氣滿滿，開店前一小時就有許多民眾在外守候，大門口更是聚集數百人，不畏炎炎夏日就等百貨開門，就讀國中的余同學直接帶了塑膠椅坐在大門口，表示準備進去打新的機台：「覺得新光三越還是比較舒服。」而一周會來報到3次的林小姐也相當期待：「自己已經是2、30年的老客戶了，停業的時候會去大遠百，還會安排去法國、北海道購物，新光三越開了之後下半年都不出國了，全在這裡消費。」



櫃姐在開店前也一起歡呼，相互鼓舞士氣，開心表示：「我們終於回來了！停業期間都在其他百貨駐點，但常客還是喜歡這裡，感覺回家了！」有櫃姐也透露停業期間業績比之前差了2、3倍以上，能回到台中中港店真的是太好了，大家都很開心。

新光三越台中店在2024年創下258億營業額紀錄，蟬聯14年台灣百貨店王，2月發生氣爆意外後停業，今終於對外重新開業，適逢連假第一天加上好天氣，吸引許多會員回來逛街。新光三越表示，館內品牌有95％都續留，另外的5%是每年計劃更新，等同幾乎所有廠商都回歸，謝謝品牌的相挺。

因應重新開幕，新光三越台中店也推出感謝回饋，開幕首日skm pay消費滿8.8萬元可獲市價4,990元的正負零電池式無線吸塵器；滿50萬可兌換11吋iPad Air，之後還有Dyson Supersonic吹風機、Apple Watch等。於11、12樓消費滿5,000元，送2,000點skm points；消費滿1萬元送4,000點skm points。

首7日9／27至10／3期間，使用skm pay綁定新光／台新聯名卡，消費2萬元送4,000點skm points；持聯邦／華南銀行消費滿1萬元送1,000點；持新光／星展／匯豐等7間銀行信用卡消費滿2萬元送2,000點。