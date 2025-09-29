fb ig video search mobile ETtoday

A醇、普拉斯鏈等專櫃級成分添加！售價竟然不到千元太佛

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

MIT品牌近年在質感與成分上越來越厲害，更是以較為親民的價格，深受小資族群的愛戴，近期也有不少厲害新品登場，正好秋冬即將來臨，可以換上新的單品，讓肌膚狀態更完美。

＃DermaAngel護妍天使 1%緊緻撫紋A醇微晶精華，30ml、售價980元

DermaAngel,護妍天使,1028,永和三美人,美妝,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

台灣擁有國際級P2實驗室的護妍天使以年輕人最擔心的油痘問題出發，打造出一系列穩膚控油對策，終於在2025年首度推出抗老系列，首推1%緊緻撫紋A醇微晶精華，運用了複合型5A醇、普拉斯鏈、淡紋六胜肽還有水解海綿微晶，根本一瓶濃縮所有大牌成分，而且不到千元的價格就可以輕鬆入手，簡直超佛系。

＃1028 Dew Block!超保濕膠原澎潤定妝噴霧，售價350元

DermaAngel,護妍天使,1028,永和三美人,美妝,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

1028近年強勢推出超多款商品，簡直就是把女孩從頭到腳都包辦，其中，冠軍熱賣的定妝噴霧更全新推出保濕型的單品，超輕盈的水霧可以均勻覆蓋肌膚底妝，更是添加膠原蛋白成分，不僅是快速成膜、保濕補水，更可以讓肌膚散發韓妞級澎潤水光肌，一整天擁有持久妝容。

＃永和三美人 米膚舒芙蕾氣墊，售價89元

DermaAngel,護妍天使,1028,永和三美人,美妝,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

可以說是台灣製作海綿的始祖級美妝品牌永和三美人，過去深受專業彩妝師的愛用，近年力拼年輕形象，在近期推出超可愛泡泡形狀的舒芙蕾氣墊粉撲系列，將過去在上妝海綿製作精華全部注入，分別為粉底液、粉餅、粉霜等不同底妝工具，打造出適合的材質，「奶凍」款特別適合粉底液或是粉霜，聚氨酯材質乾濕兩用，可以打造出服貼自然底妝。

DermaAngel, 護妍天使, 1028, 永和三美人, 美妝, 保養

