打造「絨霧感肌膚」也輕盈！高保濕粉餅一秒柔焦毛孔

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

具有遮蓋力的有色粉餅，其實可以直接在隔離霜或防曬之後使用，取代粉底液的角色，不僅可以打造出絨霧膚感，更可以長時間控油，比起上粉底又上粉餅，妝感更顯輕薄，在容易出油的肌膚使用，真的會比粉底液持妝有感，近期就有不少厲害的粉餅上市，想要一整天乾淨清爽，絕對要試試看。

＃黛珂 禪恆潤光采粉餅，售價1750元（含粉餅盒）

「循著吐納描繪，經久不褪色的墨水」從禪意之中取得靈感，黛珂在今年春季推出禪光澤粉底液之後，以細膩光澤廣受好評，這次再度推出同系列粉餅，擁有幾乎感覺不到的極細粉質，高含量潤澤油的配方中，卻以粉體的型態展現，對於乾性肌膚也可以輕鬆上手，完全不會卡粉斑駁，獨特的3D定型粉體技術，更可以讓肌膚散發自然光澤，完全不會厚重假面。

＃FansFassiii歌劇魅影 七秒修顏粉餅，售價3455元

深受專業彩妝人士喜愛的FansFassiii歌劇魅影旗下七秒修顏粉餅可謂是口碑好物，天然礦物研磨而成的粉體，不僅很適合敏感肌使用，更是可以完美修飾臉部瑕疵，維持一整天無瑕不脫妝，細緻粉體輕盈服貼臉部肌膚，吸走油光卻不會緊繃乾燥，輕鬆隱匿毛孔。

＃M‧A‧C 超持妝柔焦輕粉餅，售價1800元

專業彩妝品牌M‧A‧C推出被稱為是「3合1磨皮餅」超持妝柔焦輕粉餅，一盒搞定上妝、補妝、定妝，小小一顆帶在包包裡面超級方便，採用亞微米級超細粉末，即使是粉餅也可以非常輕盈，內建獨家LAYERFIX動態控油系統，搭配玫瑰、糖海藻跟紅藻萃取物等保濕成分，上妝保濕不卡紋。