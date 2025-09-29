fb ig video search mobile ETtoday

打造「絨霧感肌膚」也輕盈！高保濕粉餅一秒柔焦毛孔

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

具有遮蓋力的有色粉餅，其實可以直接在隔離霜或防曬之後使用，取代粉底液的角色，不僅可以打造出絨霧膚感，更可以長時間控油，比起上粉底又上粉餅，妝感更顯輕薄，在容易出油的肌膚使用，真的會比粉底液持妝有感，近期就有不少厲害的粉餅上市，想要一整天乾淨清爽，絕對要試試看。

＃黛珂 禪恆潤光采粉餅，售價1750元（含粉餅盒）

黛珂,FansFassiii,歌劇魅影,MAC,M.A.C,彩妝,粉餅,。（圖／品牌提供）

「循著吐納描繪，經久不褪色的墨水」從禪意之中取得靈感，黛珂在今年春季推出禪光澤粉底液之後，以細膩光澤廣受好評，這次再度推出同系列粉餅，擁有幾乎感覺不到的極細粉質，高含量潤澤油的配方中，卻以粉體的型態展現，對於乾性肌膚也可以輕鬆上手，完全不會卡粉斑駁，獨特的3D定型粉體技術，更可以讓肌膚散發自然光澤，完全不會厚重假面。

＃FansFassiii歌劇魅影 七秒修顏粉餅，售價3455元

黛珂,FansFassiii,歌劇魅影,MAC,M.A.C,彩妝,粉餅,。（圖／品牌提供）

深受專業彩妝人士喜愛的FansFassiii歌劇魅影旗下七秒修顏粉餅可謂是口碑好物，天然礦物研磨而成的粉體，不僅很適合敏感肌使用，更是可以完美修飾臉部瑕疵，維持一整天無瑕不脫妝，細緻粉體輕盈服貼臉部肌膚，吸走油光卻不會緊繃乾燥，輕鬆隱匿毛孔。

＃M‧A‧C 超持妝柔焦輕粉餅，售價1800元

黛珂,FansFassiii,歌劇魅影,MAC,M.A.C,彩妝,粉餅,。（圖／品牌提供）

專業彩妝品牌M‧A‧C推出被稱為是「3合1磨皮餅」超持妝柔焦輕粉餅，一盒搞定上妝、補妝、定妝，小小一顆帶在包包裡面超級方便，採用亞微米級超細粉末，即使是粉餅也可以非常輕盈，內建獨家LAYERFIX動態控油系統，搭配玫瑰、糖海藻跟紅藻萃取物等保濕成分，上妝保濕不卡紋。

關鍵字：

黛珂, FansFassiii, 歌劇魅影, MAC, M.A.C, 彩妝, 粉餅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

中秋節怎麼能少了蛋黃酥！全台人氣蛋黃酥推薦　每家都一蛋難求

中秋節怎麼能少了蛋黃酥！全台人氣蛋黃酥推薦　每家都一蛋難求

Seiko寵台灣客造獨家款　24,000元擁有落羽松優雅錶 最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間 台北首間精品百貨年底收攤　SOGO：最後一次周年慶會很精彩 星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面